Замороженный хлеб может быть полезнее свежего: врач назвала причину

После заморозки в хлебе меняется структура крахмала, что положительно влияет на его свойства.

Замораживание хлеба помогает не только дольше сохранять его свежесть и уменьшать количество пищевых отходов, но и может сделать его полезнее для здоровья. Об этом рассказала врач Джина Шиманьска, пишет Wprost.

По ее словам, заморозка не разрушает питательные вещества. Более того, если после размораживания подогреть хлеб, например в тостере, меняется структура крахмала. В результате образуется так называемый резистентный крахмал, который снижает гликемический индекс продукта. Благодаря этому после завтрака уровень сахара в крови повышается медленнее. Кроме того, такой крахмал служит пищей для полезных кишечных бактерий, поддерживая здоровье микрофлоры.

Специалист отмечает, что замороженный хлеб может стать более полезным вариантом по сравнению со свежим.

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Чтобы сохранить качество продукта, замораживать следует только свежий и полностью остывший хлеб. Лучше заранее нарезать его ломтиками и разделить на порции – так можно доставать ровно столько, сколько нужно. Для хранения рекомендуется использовать герметичные пакеты или контейнеры, чтобы защитить хлеб от высыхания и посторонних запахов.

Врач также предупреждает, что повторно замораживать уже размороженный хлеб нельзя, поскольку это повышает риск размножения микроорганизмов и может привести к пищевому отравлению.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой хлеб полезнее для кишечника.

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