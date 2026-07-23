В Подмосковье потерпел крушение истребитель Су-57, - росСМИ

Как сообщается, пилот катапультировался, никто не пострадал.

В Одинцовском районе Подмосковья потерпел крушение военный самолет, об этом заявляют российские пропагандистские СМИ. По предварительным данным, воздушное судно упало в районе Москвы-реки, недалеко от Звенигорода.

Как сообщает Telegram-канал 112, полёт был тренировочным. Пилот, согласно полученным данным, успел катапультироваться. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Обстоятельства и причины крушения пока выясняются. Официальных подтверждений от Министерства обороны РФ на момент публикации не поступало.

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Появились и первые версии причин крушения. Один из Telegram-каналов утверждает, что разбившийся самолёт – это истребитель пятого поколения Су-57 Воздушно-космических сил РФ, а пилот катапультировался и остался жив.

Вопросы по поводу случившегося якобы могут возникнуть к российскому расчёту ПВО "Барс-Москва" – то есть не исключается версию, что самолёт мог быть сбит собственной противовоздушной обороной.

Ситуация с самолетами в России

Ранее УНИАН сообщал, что украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою. По его словам, способность Украины наращивать эшелонированную оборону за последние несколько лет существенно возросла.

Кроме того, мы также рассказывали, что РФ усиливает защиту завода, где производится истребитель Су-57, из-за украинских ударов.

Работы по строительству укреплений на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре демонстрируют расширенную общенациональную программу повышения живучести российской авиационной инфраструктуры.

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