Ситуация критическая: в Одесской ОВА подтвердили остановку экспорта через украинские порты

Только за последнюю неделю в результате ударов оккупантов погибли три десятка мирных жителей.

Из-за почти непрерывных ракетно-дроновых ударов по портам Большой Одессы и по иностранным гражданским коммерческим судам фактически остановился украинский экспорт через Черное море. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, уже третью неделю Одесса находится под постоянными обстрелами оккупантов. Ежесуточно раздается не менее 10 предупреждений о воздушной тревоге – россияне наносят удары дронами и ракетами.

"Люди постоянно находятся в тревожном состоянии, потому что обстрелы не прекращаются уже третью неделю… Враг очень активно обстреливает Одессу, обстреливает порты…", – констатировал Кипер.

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Он отметил, что с 2023 года, когда был открыт "морской коридор", оккупанты всё время пытались его сорвать. Однако таких массированных атак, как те, что происходят в последнее время, раньше не было, и такой террор "создает определенные проблемы и сокращает объемы экспорта-импорта" через порты Одесской области. Как подтвердил Кипер, по решению судовладельцев иностранные коммерческие суда не заходят в украинские порты, а экспорт остановлен.

"Его (экспорта – УНИАН) большая часть остановлена... Более недели именно по гражданским судам было нанесено большое количество ударов, погибло большое количество иностранных граждан… В частности, в воскресенье нанесли удар по судну, на борту которого находился экипаж из граждан Сирии и Индии – 10 человек погибли. Ситуация критическая... Всего в Одесской области за последнюю неделю погибло 30 человек и 80 получили ранения", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что из-за массированных обстрелов судовладельцы некоторых компаний частично приостановили подачу заявок на вход в зону боевых действий, поскольку беспокоятся за экипажи, за свои суда и страховые риски.

"Мы сейчас пытаемся полностью пересмотреть подходы к "прикрытию" и возобновить судоходство, как это было последние три года", – добавил Кипер.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, Одесса и Одесская область в последнее время находятся под постоянными ударами ракет и дронов, наносимыми российской оккупационной армией. Также захватчики целенаправленно атакуют гражданские коммерческие суда, следующие по морскому коридору.

В частности, 19 июля россияне тремя ракетами типа Х-59/Х-69 нанесли удары по сухогрузу GOLDEN LEO, который двигался по Черному морю, чтобы выйти из зоны боевых действий после погрузки. Попадание пришлось на участок правого борта надстройки, на борту возник пожар. Погибли 9 моряков – граждане Сирии и Индии, самому молодому из которых было 19 лет. Вместе с ними погиб 66-летний украинец – лоцман государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

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