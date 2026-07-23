Перед выходными в Украине похолодает до +17: синоптик назвала самые холодные области

На западе Украины возможны сильные ливни.

Накануне выходных, 24 июля, в Украине ожидается теплая погода без жары, но в ряде областей будут идти дожди и похолодает до +17...+20. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра самая прохладная погода будет в западных областях Украины, в Сумской, Полтавской и некоторых районах Днепропетровской областей, днем максимально +17...+20 градусов. Такая себе свежая погода", – сообщила она.

На остальной территории Украины ожидается +20...+24 градуса, а в восточных областях и в Одесской области будет теплее всего, +24...+28 градусов.

Видео дня

Дожди будут более интенсивными в западных областях Украины, возможны временами сильные ливни. На остальной территории в пятницу возможны кратковременные локальные дожди.

Погода в Киеве

"В Киеве 24 июля кратковременный дождь будет чередоваться с ясной прекрасной погодой", – говорит Наталья Диденко.

Днем температура воздуха в столице составит около +23...+24 градусов.

Погода в Украине меняется – когда наступит жара

Ранее Наталья Диденко сообщала, что уже в начале следующей недели температура в Украине повысится, а в начале августа вернется настоящая жара.

Портал Ventusky прогнозирует, что температура вскоре достигнет +30°...+34°, а в первых числах августа возможна жара от +32° до +38°.

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