Какие кабачки лучше не покупать: назван главный 'красный флаг'

Больше – не всегда лучше.

Каждое лето кабачков в изобилии. В продуктовых магазинах они сложены высокими стопками, садоводы ищут тех, кто готов забрать их с рук – нередко друзья или соседи отдают лишние кабачки друг другу.

Издание Simply recipes выяснило, какие кабачки лучше не покупать.

По словам специалиста по пищевым продуктам и дипломированного диетолога Дженнифер Паллиан, одна простая деталь может стать решающим фактором, отличающим нежный и ароматный кабачок от водянистого, жесткого и полного крупных семян.

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Никогда не покупайте самый большой кабачок

"Когда я выбираю между двумя кабачками, я беру тот, что больше. Но, как оказывается, размер – это главный сигнал тревоги", – раскрывает Паллиан.

Гигантский кабачок может выглядеть "впечатляюще", но чем он больше, тем жестче становится кожица, мякоть становится губчатой, а семена – горькими.

Это не конец света, но скорее всего вы получите менее приятный вкус и текстуру. С другой стороны, более мелкие кабачки имеют более сладкий вкус, более нежную текстуру и меньше заметных семян, что делает их лучшим выбором.

Размер – главный признак, но не единственный. Паллиан советует избегать "мягких участков, "синяков", морщинистой или сморщенной кожицы, а также тусклой, увядшей кожицы вместо блестящей.

"Конечно же, следует избегать плодов с признаками плесени, которая обычно появляется сначала у плодоножки или на каких-либо повреждениях", – добавляет она.

Как выбрать кабачок

"Хороший кабачок – это маленький, упругий и блестящий", – говорит Паллиан.

В идеале она рекомендует выбирать кабачок длиной от 15 до 20 сантиметров, упругий на ощупь, с ярким, насыщенным цветом и блестящей кожицей. Он также должен казаться тяжелым для своего размера.

"Обращайте внимание на небольшой кусочек плодоножки, оставшийся на верхушке, что помогает кабачку дольше храниться, и кожуру, достаточно нежную, чтобы ее можно было случайно повредить ногтем. Это признак того, что кожура ещё не затвердела, семена внутри ещё мелкие, а мякоть при приготовлении будет шелковистой, а не губчатой", - говорит она.

Вернувшись домой, никогда сразу не мойте кабачок. Их лучше всего хранить немытыми в пластиковом пакете в холодильнике, где они останутся свежими до недели.

Ранее УНИАН писал, как правильно заморозить кабачки.

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