Лавров и Рубио встретились на Филиппинах: что говорили об Украине

Разговор длился примерно полчаса.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры на полях мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах. Это их первая с сентября прошлого года личная встреча.

Как пишут росСМИ, разговор длился примерно полчаса.

С российской стороны на переговорах присутствовал замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской – замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

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Обновлено 9.10. Как заявили в Министерстве иностранных дел РФ, Лавров на встрече с Рубио "подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям Анкориджа".

Кроме того, Лавров на встрече проинформировал Рубио о ситуации на линии фронта и заявил о "недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями". Он также раскритиковал политику европейских стран, которые, по его словам, продолжают стремиться нанести России "стратегическое поражение".

Сообщается, что во время встречи также обсудили нормализацию условий работы российских и американских дипмиссий, и возобновление полноценных контактов между "Роскосмосом" и NASA.

Ранее Лавров отмечал, что одной из тем беседы станут "заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорейшего урегулирования войны в Украине".

В то же время Рубио в комментарии СМИ отмечал, что война в Украине затрудняет для США поиск диалога с РФ по другим вопросам. На этом фоне, по словам госсекретаря США, Москве "было бы хорошо", если бы эта война прекратилась.

Война в Украине - позиция Москвы

Ранее Bloomberg сообщало, что РФ отказалась от идеи обмена территориями, которая якобы была согласована во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже. По данным журналистов, теперь Москва ставит целью захватить Донецкую и Луганскую области силой. А территории в Сумской и Харьковской областях Кремль хочет оставить под своим контролем в качестве "буферной зоны".

Также СМИ писали, что что Путин попытается превратить мирные переговоры в фарс, чтобы ослабить Киев. Его война в Украине зашла в тупик, и чтобы попытаться спасти свои позиции, российский диктатор будет вынужден идти на эскалацию.

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