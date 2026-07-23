В 'ПриватБанке подорожала валюта: актуальный курс доллара и евро на 23 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 23 июля, вырос на 9 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 23 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,77 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 45,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 6 копеек и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,82 гривни за евро.

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