Кадровая перезагрузка армии: Зеленский раскрыл, чего ждет

ВСУ не откажутся от наработок Федорова и будут их внедрять.

В украинской армии планируется перезагрузка кадрового состава. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, передает корреспондент УНИАН.

"Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главнокомандующего", – сказал президент.

Он также выразил надежду на то, что бывший главнокомандующий Александр Сырский будет сотрудничать со своим преемником Михаилом Драпатым, а также с экс-министром обороны Михаилом Федоровым.

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"Мы будем действовать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали опыт новому командованию, чтобы они были где-то рядом, чтобы помогали, чтобы советовались с Михаилом Васильевичем. Некоторые идеи, которые есть у Михаила Васильевича, очень важно, чтобы мы доставали из ящика и сейчас внедряли", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что основной задачей нового руководства армии он видит закрытие воздушного пространства и решение проблемы мобилизации.

"Вопрос закрытия воздушного пространства, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если так можно сказать, облика мобилизации – все это придется делать сообща. К сожалению, такого союза раньше не сложилось", – отметил Зеленский.

Смена военного руководства Украины

На фоне смены главнокомандующего ряд западных СМИ отметили возможность внедрения новых подходов в украинской армии. В частности, The Guardian отмечает, что это решение символизирует разрыв ВСУ с советской военной культурой, поскольку Драпатый принадлежит к молодому поколению украинских командиров.

А Associated Press отмечает, что это назначение укрепило моральный дух в украинской армии. Издание также указывает на то, что Сырский был олицетворением советской эпохи в Украине. В то время как Драпатый пользуется широким уважением среди военнослужащих и офицеров.

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