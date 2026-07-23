Около Чернобыльской АЭС исследователи столкнулись с интересными животными (фото)

Некоторые жители зоны отчуждения якобы специально позируют фотографу.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи встретили различных животных. Как сообщили в учреждении, это произошло во время экспедиции.

"Экспедиционные выезды – это не только исследования, но и неожиданные знакомства. Кого только не встретишь в лесу!", – отмечают исследователи.

На фотографиях, опубликованных заповедником, можно увидеть лося, оленей, кабана и лошадей Пржевальского. Животных удалось запечатлеть в лесах зоны отчуждения. Некоторые, судя по всему, даже не заметили присутствия людей, а, например, пара оленей словно специально позирует фотографу. Грациозные животные как будто замерли в полуповороте и смотрят прямо в объектив.

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В районе Чернобыля увеличился табун уникальных диких лошадей – подробности

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, несмотря на недавние мощные пожары, уцелели редкие лошади Пржевальского. Более того, в семье этих интересных животных появилось пополнение. В частности, зафиксировано, что две кобылы ожидают появления потомства. Одну из "госпож" заметили рядом с её маленьким жеребёнком. Лошади Пржевальского – редкий вид диких лошадей, который успешно обосновался в зоне отчуждения в 1998 году. Как отмечают исследователи, в условиях заповедной территории эти животные обитают в естественной среде и формируют собственные табуны.

Интересно, что именно в зоне отчуждения обитают самые крупные в Украине сомы. Доктор биологических наук Юрий Квач пояснил УНИАН, что в районе Чернобыля рыба накапливает радиоактивные элементы, и поэтому людям её употреблять нельзя. Таким образом, сомов, в частности в районе Припяти, никто не ловит. Поэтому они спокойно размножаются и вырастают гигантами. Учёный не советует людям употреблять рыбу из Чернобыльской зоны.

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