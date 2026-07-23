Уравнение из спичек неправильное, пока одна палочка стоит не там

Ваша задача - за 15 секунд исправить неверное уравнение 6 + 4 = 4, переставив только одну спичку.
Такие головоломки проверяют не только знание математики, но и умение мыслить нестандартно, быстро находить решения и замечать детали.
Ограничение по времени делает испытание еще сложнее, заставляя мозг работать максимально эффективно.
Как быстро решить головоломку - советы
- Представьте, как изменится уравнение после перестановки каждой спички.
- Обратите внимание на знаки и цифры, которые можно легко преобразовать.
- Не зацикливайтесь на одном варианте – быстро проверяйте разные идеи.
- Смотрите на задачу под другим углом: иногда это помогает увидеть очевидное решение.
- Регулярно тренируйтесь – такие упражнения развивают логическое мышление, внимание и скорость реакции.
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Если найти решение так не удалось, вот правильный вариант.
Нужно переложить одну спичку из знака "+" к цифре 6. В результате знак "+" превратится в "−", а цифра 6 станет 8.
Тогда получится верное равенство: 8 − 4 = 4.
Даже если вы не справились с первого раза, не расстраивайтесь. Подобные головоломки помогают развивать логическое мышление, пространственное восприятие, внимательность и способность быстро принимать решения.
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