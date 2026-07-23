Уравнение из спичек неправильное, пока одна палочка стоит не там

Ваша задача - за 15 секунд исправить неверное уравнение 6 + 4 = 4, переставив только одну спичку.

Такие головоломки проверяют не только знание математики, но и умение мыслить нестандартно, быстро находить решения и замечать детали.

Ограничение по времени делает испытание еще сложнее, заставляя мозг работать максимально эффективно.

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Как быстро решить головоломку - советы

  • Представьте, как изменится уравнение после перестановки каждой спички.
  • Обратите внимание на знаки и цифры, которые можно легко преобразовать.
  • Не зацикливайтесь на одном варианте – быстро проверяйте разные идеи.
  • Смотрите на задачу под другим углом: иногда это помогает увидеть очевидное решение.
  • Регулярно тренируйтесь – такие упражнения развивают логическое мышление, внимание и скорость реакции.
Уравнение из спичек неправильное, пока одна палочка стоит не там

Не листайте ниже, если все еще не нашли решение...

Если найти решение так не удалось, вот правильный вариант.

Нужно переложить одну спичку из знака "+" к цифре 6. В результате знак "+" превратится в "−", а цифра 6 станет 8.

Тогда получится верное равенство: 8 − 4 = 4.

Уравнение из спичек неправильное, пока одна палочка стоит не там

Даже если вы не справились с первого раза, не расстраивайтесь. Подобные головоломки помогают развивать логическое мышление, пространственное восприятие, внимательность и способность быстро принимать решения. 

Хотите испытать себя еще раз? Вот другие головоломки от УНИАН:

загадка на внимательность - нужно найти ошибки на картинке за 10 секунд;

еще одна головоломка - нужно найти лишнее число за 11 секунд.

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