Уравнение из спичек неправильное, пока одна палочка стоит не там

Любите логические головоломки? Тогда попробуйте решить этот тест на IQ.

Ваша задача - за 15 секунд исправить неверное уравнение 6 + 4 = 4, переставив только одну спичку.

Такие головоломки проверяют не только знание математики, но и умение мыслить нестандартно, быстро находить решения и замечать детали.

Ограничение по времени делает испытание еще сложнее, заставляя мозг работать максимально эффективно.

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Как быстро решить головоломку - советы

Представьте, как изменится уравнение после перестановки каждой спички.

Обратите внимание на знаки и цифры, которые можно легко преобразовать.

Не зацикливайтесь на одном варианте – быстро проверяйте разные идеи.

Смотрите на задачу под другим углом: иногда это помогает увидеть очевидное решение.

Регулярно тренируйтесь – такие упражнения развивают логическое мышление, внимание и скорость реакции.

Не листайте ниже, если все еще не нашли решение...

Если найти решение так не удалось, вот правильный вариант.

Нужно переложить одну спичку из знака "+" к цифре 6. В результате знак "+" превратится в "−", а цифра 6 станет 8.

Тогда получится верное равенство: 8 − 4 = 4.

Даже если вы не справились с первого раза, не расстраивайтесь. Подобные головоломки помогают развивать логическое мышление, пространственное восприятие, внимательность и способность быстро принимать решения.

Хотите испытать себя еще раз? Вот другие головоломки от УНИАН:

загадка на внимательность - нужно найти ошибки на картинке за 10 секунд;

еще одна головоломка - нужно найти лишнее число за 11 секунд.

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