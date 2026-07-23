Война не закончится до 2029 года: астролог Влад Росс ошеломил новым прогнозом

Россия "в истерике" продолжит бить ракетами, предупредил астролог.

Окончание лета 2026 года будет очень "ужасным" для Украины, и война "по-настоящему" не закончится раньше 2029 года. Такой прогноз сделал астролог Влад Росс во время новой трансляции.

"Август – это совсем горячий месяц будет во всех отношениях", - заявил он, добавив, что особенная угроза нависла над мирным населением.

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По словам астролога, Россия продолжит бить ракетами по Украине.

"Сложная ситуация будет продолжаться, причем баллистика опять будет лететь по Киеву и по Одессе. Будет лететь. Харьков будет страдать, Запорожье, Сумы… Днепропетровская область… Усложнится ситуация с морским передвижениям кораблей вблизи Ильичевска, Одесского порта. Фа***ты будут бить по кораблям… Небезопасно будет купаться в море… Сейчас многим сложно выехать за границу, и в Одессе можно отдохнуть, но, наверное, это не то время, чтобы отдыхать на море", - отметил он.

Росс добавил, что Россия сейчас "в истерике":

"Мы уничтожаем их экономику. Они показали, где "больно".

К тому же, как отметил астролог, на небе наблюдается не лучшее соединение планет.

"Плутон в оппозиции к Юпитеру. Плутон – смерть и разрушения, Юпитер – в космических масштабах, то есть он расширяет это влияние. Нашла коса на камень, кто кого… Хотят прийти к примирению через разрушения, уничтожение друг друга. Поэтому они сейчас будут и корабли с зерном наши топить, а мы - их нефтетанкеры", - сказал Росс.

Говоря же о том, когда закончится война в Украине, астролог заявил:

"Война закончится после свержения власти в Москве. По-настоящему война закончится в 2029 году. Период агрессивного Юпитера в доме смерти и разрушения Украины заканчивается в 2029 году, а начался он в конце 2021 года".

Напомним, ранее астролог Влад Росс сделал тревожный прогноз, когда закончится война в Украине.

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