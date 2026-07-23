Это будет боди-хоррор: вышел новый трейлер 'Глиноликого' о злодее из киновселенной DC

Фильм выйдет в украинский прокат 22 октября 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. Studios представила новый трейлер боди-хоррора "Глиноликий" (Clayface), который познакомит зрителей с новым злодеем из вселенной DC Comics.

В центре сюжета – красавец Мэтт Хейген, который проходит путь от уличного парня до восходящей звезды Голливуда. Но его стремительный взлет обрывается после столкновения с местным криминальным авторитетом, в результате чего Мэтт оказывается ужасно изуродован. Потеряв все, он соглашается на экспериментальное лечение, которое возвращает ему прежнюю внешность, но взамен стирает грань между реальностью и галлюцинациями. Одержимость местью постепенно превращает Метта в чудовище.

Главную роль в картине сыграл валлийский актер Том Рис Гаррис ("Джентльмены", "Сиси и я", "Кандагар", сериал "Белые линии").

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Также в фильме снялась Наоми Аки ("Миеки-17", "Моргни дважды", "Прости, детка"), которая воплотила образ маргинальной ученой Кейтлин Корр, проведшей опасный эксперимент над Мэттом. В свою очередь Макс Мингелла ("Социальная сеть", "Мартовские иды", "Вавилон") сыграл детектива полиции Готэма Джона Борелли, с которым встречается Кейтлин.

Кроме того, в фильме снялись Эдди Марсан ("Форсаж: Гоббс и Шоу", "Джентльмены", "Гнев человеческий", "Эми Вайнгауз: Back To Black"), Дэвид Денсик ("Девушка с татуировкой дракона", "Шпион, выйди вон!", сериалы "Чернобыль", "Каштановый человечек"), Нэнси Кэрролл (сериалы "Корона", "Дипломатка") и Джошуа Джеймс ("Темные времена", сериалы "Индустрия", "Андор"), но имена их персонажей пока не раскрываются.

Автором сюжета и одним из сценаристов "Глиноликого" стал американский хоррор-режиссер Майк Фленаган ("Окулус", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров").

Снял картину английский режиссер Джеймс Уоткинс ("Райское озеро", "Женщина в черном", "Не говори со злом").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 22 октября 2026 года, хотя изначально он должен был быть представлен публике в начале сентября.

Отметим, что первые два полнометражных фильма из обновленной киновселенной DC от Джеймса Ганна – "Супермен" и "Супергерл" – были довольно яркими, веселыми и даже в какой-то степени карикатурными. Возможно, "Глиноликий" наконец-то сможет вернуть в фильмы по комиксам DC чуть более мрачные краски.

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