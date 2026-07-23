Крупнейшее в Европе: на юге Украины заметили редкое насекомое, которое путают со шершнем

Она не нападает на людей и использует жало не для защиты, а только во время размножения.

На юге Украины заметили редкое насекомое, которое является самой крупной осой Европы – сколию-гиганта, которую путают с шершнем. Фото и видео необычного насекомого обнародовали специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Исследователи рассказали, что сколия-гигант (Megascolia maculata) – самое крупное перепончатокрылое насекомое Европы, занесенное в Красную книгу Украины. Самки сколии могут достигать 4–4,5 сантиметра в длину. Большие крылья с фиолетовым отливом, чёрное тело с жёлтыми пятнами и густыми волосками делают её действительно эффектной. Именно из-за такого внешнего вида насекомое часто путают с шершнем и считают опасным.

"На самом деле сколия совсем не агрессивна. Она не нападает на людей и использует жало не для защиты, а только во время размножения. Её яд значительно слабее, чем у большинства привычных ос. Взрослые сколии питаются нектаром цветов и одновременно помогают их опылять. Чаще всего их можно увидеть на чертополохе и других цветущих растениях", – пишут экологи.

Видео дня

Отмечается, что ещё более интересной является роль сколии в природе. Самка находит в почве или компостных кучах личинок крупных жуков, в частности жука-носорога, парализует их и откладывает яйцо. Благодаря этому сколии естественным путем регулируют численность почвенных насекомых, поддерживая естественное равновесие экосистем.

"Увидеть сколию-гиганта – большая редкость. Вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый. На юге Украины сколия-гигант ещё встречается. Если вам посчастливилось её встретить, лучше всего просто понаблюдать за ней, сделать фотографию и оставить насекомое в покое", – отмечают в Госинспекции.

Природа Украины

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", исследователям удалось зафиксировать встречу кулика и зайца, которые "сошлись" на побережье лимана Шаганы. Животное и птица замерли друг напротив друга, но не испугались и не причинили друг другу вреда. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального парка Иван Русев рассказал: когда над лиманами наступает затишье от войны России против Украины, дикая природа позволяет животным отдохнуть и демонстрирует их толерантность друг к другу.

Вас также могут заинтересовать новости: