Raytheon подтвердила переговоры о лицензиях на производство ракет Patriot в Украине

В Defense Express отмечают, что возможно и сочетание украинской противоракетной ракеты FP-7.x с ЗРК Patriot.

Американская компания Raytheon, являющаяся производителем зенитного ракетного комплекса Patriot и ракет PAC-2 GEM-T для него, подтвердила проведение переговоров об организации выпуска зенитных ракет по лицензии в Украине. Об этом сообщает издание Defense Express.

При этом отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии.

Издание Breaking Defense пообщалось с неназванным высокопоставленным руководителем Raytheon на авиашоу в Фарнборо, который рассказал, что существуют различные уровни вовлечения в цепочку производства ракет, предусматривающие как производство отдельных компонентов, так и конечную сборку, а также техническое обслуживание.

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По его словам, Raytheon совместно с правительством США в настоящее время определяет, какой уровень сотрудничества будет наиболее целесообразным для Украины.

"Поэтому, работая над технико-экономическими обоснованиями, мы также параллельно будем заниматься вопросами лицензирования с правительством США. А затем, надеемся, это даст Украине возможность получить необходимый уровень поддержки, к которому она стремится для увеличения производства Patriot", - заявили в Raytheon.

Издание Defense Express напомнило, что на днях было подтверждено проведение переговоров между Украиной и Lockheed Martin, которая в настоящее время производит PAC-3 MSE, доказавшую на практике свою сверхвысокую эффективность в перехвате баллистических ракет. В то же время Lockheed Martin как раз в Фарнборо представила новую ракету ACE, которая должна быть вдвое дешевле и специально создается для совместного производства с Европой.

В Defense Express считают, что из всех серийных ракет для Patriot проще всего именно GEM-T от Raytheon, у которой нет значительных "узких мест" в производстве, как в случае с MSE.

Кроме того, у этой компании уже есть положительный опыт лицензионного производства GEM-T в Германии на условиях достаточно широкой локализации. При этом специалисты издания отмечают, что эта ракета обладает меньшей эффективностью против баллистических целей и не оснащена технологией кинетического перехвата.

Издание пишет, что сотрудничество с Raytheon для Украины может выходить за рамки локализации производства её ракет для Patriot. Потенциально эффективным направлением может стать сочетание украинской антибаллистической ракеты FP-7.x проекта Freya с самим ЗРК Patriot, но это потребует от Raytheon очень высокого уровня открытости.

Лицензии на производство Patriot - что известно

Как сообщал УНИАН, США начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для системы Patriot. Kyiv Independent отмечает, что вопрос вышел за рамки политических заявлений и перешел в техническую плоскость.

По словам неназванного украинского чиновника, американская компания Lockheed Martin, которая владеет технологией ракет и является их основным производителем, уже дала согласие на передачу Украине лицензии.

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