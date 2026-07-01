Увольнение Федорова начало трансформацию ВСУ, но возник опасный прецедент, - AP

Разрыв между Федоровым и Сырским один западный представитель оборонного ведомства описал как "разные планеты".

Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова положило начало трансформации Вооруженных сил, заменив старую гвардию новым поколением руководителей.

Как пишет Associated Press, решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Федорова вызвало многодневные протесты, которые быстро переключились на главнокомандующего Александра Сырского. Зеленский быстро принял меры для сдерживания политических последствий. Он уволил Сырского и заменил его Михаилом Драпатым, чья репутация сформировалась в годы после первого вторжения России в 2014 году.

"Назначение Драпатого ознаменовало резкий разрыв поколений и философских взглядов с Сырским, который сформировался под влиянием советской военной традиции", - пишет издание.

Видео дня

Новое назначение укрепило моральный дух в армии

Значительная часть общественного недовольства была направлена ​​на Сырского, который стал символом глубокого разочарования, накопившегося в армии после вторжения России. При этом назначение Драпатого помогло развеять некоторые из этих опасений, отмечает AP:

"Пользуясь широким уважением среди военнослужащих и офицеров, он представляет молодое поколение командиров, чья репутация была заработана на поле боя, а не унаследована через советскую военную систему".

При этом разрыв между Федоровым и Сырским один западный представитель оборонного ведомства описал как "разные планеты".

Федоров отстаивал подход к ведению войны, основанный на данных и технологиях, что противоречило более традиционной доктрине сухопутных войск Сырского. По мнению аналитиков, Драпатый мог бы стать мостом между двумя лагерями. Сдержанный, но пользующийся большим уважением, он заслужил доверие командиров на передовой, поддержав при этом многие реформы, продвигаемые в Киеве, пишет AP.

"Он продемонстрировал способность адаптироваться к реалиям современной войны, к меняющимся условиям на поле боя, а также к перераспределению ресурсов", – сказал военный аналитик Александр Мусиенко.

Сырский был олицетворением советской эпохи

Как отмечает AP, для многих украинцев Сырский был олицетворением жестких командных структур и мышления советской эпохи.

Среди главных проблем - укоренившаяся военная бюрократия и стиль командования Сырского, критикуемый как чрезмерно централизованный и склонный к микроменеджменту, а также постоянные проблемы с мобилизацией.

Сырский также подвергся резкой критике за свою связь с 425-м отдельным штурмовым полком "Скеля", который оказался в центре крупного публичного скандала после расследования СМИ, в котором сообщалось о систематических злоупотреблениях, пытках в учебных лагерях и десятках смертей, не связанных с боевыми действиями.

Опасный прецедент

Аналитики и эксперты отметили, что этот эпизод продемонстрировал, что демократия и подотчетность в Украине живы, несмотря на военное положение и приостановку выборов. Зеленский, по их мнению, показал, что он по-прежнему реагирует на требования общественности.

Однако другие законодатели предупредили, что этот эпизод может создать тревожный прецедент, позволив общественным настроениям, а не институциональным решениям, определять назначения на высшие военные должности.

"Разочарование нарастало до такой степени, что люди чувствовали, что единственный способ быть услышанными – это выйти на улицы. Это нездоровый прецедент, но он также должен стать сигналом для правительства о необходимости решать проблемы до того, как они достигнут этой стадии", – сказала Татьяна Шевчук, член правления Украинского центра действий по борьбе с коррупцией.

Протесты были не просто выражением поддержки Федорова, сказала Шевчук. Они отражали общественную поддержку реформ, которые он стремился провести.

В то же время, несмотря на назначение Драпатого, политическая драма далека от завершения. Федоров по всей видимости, не желает занимать другой правительственный пост, если его не восстановят на посту министра обороны – то же требование, которое продолжают выдвигать многие протестующие.

Аналитики оценили назначение Драпатого

Военный эксперт Нико Ланге отмечает, что с военно-исторической точки зрения примечательно то, что человек, неоднократно командовавший боевыми частями и сам воевавший с 2014 года, поднялся с должности командира батальона до главнокомандующего вооруженными силами. Это значительно повышает его квалификацию и, вероятно, окажет положительное влияние на ведение войны Украиной, считает он.

Он также напоминает, что Драпатому 43 года, тогда как российскому главнокомандующему, начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову, 70.

По его мнению, это влияет на доктрину, структуру, использование технологий и оперативность, и это плохая новость для России.

Вас также могут заинтересовать новости: