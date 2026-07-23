Популярная украинская певица ответила, будет ли снова участвовать в Нацотборе на 'Евровидение'

Маша призналась, готова ли она снова пережить этот опыт.

Популярная украинская певица Маша Кондратенко, которая в 2025 году участвовала в национальном отборе на "Евровидение", рассказала о своих планах. В частности, она ответила, будет ли снова пробовать свои силы в конкурсе в следующем году.

Напомним, ранее на шоу артистка выступала с песней "No Time to Cry". Многие пророчили ей победу в национальном отборе, однако тогда лидером голосования жюри и зрителей стала группа Ziferblat.

После концерта Маша откровенно призналась, что тяжело пережила свое поражение, ведь тщательно готовилась к выступлению и мечтала представлять Украину на международной арене.

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Но на днях в своем Instagram Кондратенко призналась, что пока не хочет снова участвовать в национальном отборе, и объяснила свое решение так:

"Думаю, что нет, потому что, во-первых, я не готовлюсь, и у меня нет этого душевного порыва. Ведь в том году, когда я участвовала, он был, а сейчас его нет. И у меня больше желания сосредоточиться на своей музыке, а национальный отбор отнимает много времени, сил, энергии, нервов, поэтому не в этом году точно. Не знаю, захочу ли я когда-нибудь ещё".

Напомним, ранее Джамала вспомнила о своей победе на "Евровидении-2016" и показала редкие фото.

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