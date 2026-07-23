Каменских неожиданно показалась в Киеве после языкового скандала (фото)

Артистка также показала, с кем она встретилась в Украине.

Украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время приехала в Киев.

Не секрет, что артистка с начала полномасштабной войны находится за границей. В частности, по слухам, живет в Испании. Однако на днях она опубликовала в своем Instagram новые фото из столицы Украины. Настя встретилась со своей мамой Лидией Петровной.

Также певица показала кадры встречи со своей крестной – артисткой Аллой Кудлай, которая ранее эмоционально отзывалась о своей крестнице.

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"Моя Настенька – мое солнышко, я бесконечно люблю её слушать. Она непревзойдённа", – говорила певица.

К слову, во время полномасштабного вторжения Каменских неоднократно попадала в скандалы. В частности, в прошлом году певица нарвалась на критику за исполнение своих русскоязычных хитов в США. После чего украинский ювелирный бренд, амбассадором которого была Настя, досрочно расторг с ней контракт. А недавно певица заявила, что возвращается в дуэт "Потап и Настя", вместе они будут продолжать исполнять свои песни на русском языке.

Напомним, ранее кум Насти Каменских назвал причину, по которой не может ей позвонить.

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