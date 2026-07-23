США 'готовы действовать', чтобы положить конец войне в Украине, – Рубио

В Белом доме хотят, чтобы война в Украине закончилась.

США готовы возобновить свое участие в переговорах между Украиной и РФ, если увидят возможность достичь реального результата. Об этом после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил на брифинге государственный секретарь США Марко Рубио, которого цитирует The Guardian.

"Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую возможную конструктивную роль, чтобы положить конец войне, и для этого потребуется нечто, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина", – заявил глава Госдепа.

Рубио посетовал, что предыдущие усилия США в этом направлении оказались безрезультатными.

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"Если условия и факторы изменились так, что это стало возможным, мы готовы действовать. Президент привержен этой цели каждый день. Если мы найдем возможность изменить ситуацию, мы это сделаем", – отметил госсекретарь.

Встреча Лаврова и Рубио

Как писал УНИАН, ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах.

После этого в МИД РФ заявили, что Лавров в беседе с Рубио "подтвердил готовность России к урегулированию конфликта в Украине и приверженность Анкориджским договоренностям". Также Лавров заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия в Киев" и раскритиковал Европу за якобы стремление нанести России "стратегическое поражение".

Со своей стороны Марко Рубио сообщил журналистам, что для возобновления мирных переговоров между Украиной и РФ "нужны новые идеи", поскольку то, что было предложено ранее, оказалось неприемлемым для Украины.

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