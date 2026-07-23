Бежевые гостиные выходят из моды: какие цвета будут доминировать в 2026 году

Гостиные готовятся к цветовой революции. Спокойный бежевый, который годами доминировал в интерьерах, уступает место ярким и смелым цветам, пишет Lazienkarium.pl.
Эти цвета активно завоевывают сердца, заменяя мягкий стиль более смелой элегантностью.
Глубокие оттенки остаются вне времени, но теперь их разбавляют контрастными деталями и современными материалами.
Вот что будет определять моду в интерьерах в 2026 году.
Темно-синий и индиго
Такие цвета хорошо выделяют зону отдыха и придают интерьеру глубину и роскошь. Кстати, тренд выходит и за пределы гостиной – всё большую популярность приобретает, например, тёмно-синяя раковина на кухне или в ванной.
Преимущества выбора темно-синего и индиго:
- легко сочетаются со светлыми акцентами – белым, золотом, пастельными тонами;
- универсальны – подходят и к классике, и к лофту, и к минимализму;
- не выходят из моды сезонно;
- четко выделяют функциональную зону, служа фоном для мебели и декора.
Энергичная зелень
Яркая зелень оживляет гостиную без лишнего хаоса. Чтобы сбалансировать её интенсивность, дизайнеры советуют сочетать цвет со светлым деревом, белым или приглушённым серым – так интерьер остаётся свежим, но не перегруженным.
Композиция зелени с темно-синим, черным или латунью создает стильный и необычный эффект. Текстиль, декор или освещение добавляют контраста, не перебирая на себя главную роль зеленого цвета.
Пастель возвращается
Пастельные тона в новом прочтении также вытесняют традиционный беж. Особенно популярными становятся прохладный голубой и нежная лаванда – они визуально увеличивают пространство и добавляют свежести.
Пастель хорошо сочетается как со светлым деревом, так и с чёрными деталями или хромированными элементами, поэтому подходит для большинства стилей. Такие цвета также помогают создать зону отдыха и осветляют помещение даже при недостатке естественного света.
Почему стоит выбрать голубой и лавандовый:
- создают ощущение легкости, визуально расширяя даже небольшую гостиную;
- универсальный фон для минимализма и эклектики;
- хорошо сочетаются с серым, шалфейным или теплым бежевым;
- помогают обустроить зону отдыха;
- эффектно контрастируют с тёмной мебелью или индустриальными деталями.
Оранжевый и терракота
В 2026 году тёплые энергичные оттенки оранжевого и глубокой терракоты нарушают привычные схемы нейтральных интерьеров. Эти цвета особенно подходят для помещений, которым не хватает яркого акцента.
Такие цвета можно использовать как на больших плоскостях, так и в деталях – на тканях, креслах или керамическом декоре. Они прекрасно сочетаются со светлым деревом, белым цветом или песочными оттенками, создавая свежее и модное пространство.
Дизайн дома
Ранее дизайнеры и подрядчики рассказали, какие решения при ремонте чаще всего приходится переделывать. Среди распространенных ошибок – мраморная столешница на кухне, которая легко впитывает пятна от кофе и специй, гостиная, объединенная с кухней и столовой, а также огромные террасы, которые большую часть года стоят пустые из-за погоды. Также в список антитрендов попали модные узорчатые плитки, раздвижные двери в стиле "барнхаус", шкафы с прозрачным стеклом и душевые кабины без дверей – все эти решения выглядят эффектно на фото, но на практике создают неудобства.