Бежевые гостиные выходят из моды: какие цвета будут доминировать в 2026 году

Дизайнеры назвали цветовую палитру, которая вытеснит скучную классику.

Гостиные готовятся к цветовой революции. Спокойный бежевый, который годами доминировал в интерьерах, уступает место ярким и смелым цветам, пишет Lazienkarium.pl.

Эти цвета активно завоевывают сердца, заменяя мягкий стиль более смелой элегантностью.

Глубокие оттенки остаются вне времени, но теперь их разбавляют контрастными деталями и современными материалами.

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Вот что будет определять моду в интерьерах в 2026 году.

Темно-синий и индиго

Такие цвета хорошо выделяют зону отдыха и придают интерьеру глубину и роскошь. Кстати, тренд выходит и за пределы гостиной – всё большую популярность приобретает, например, тёмно-синяя раковина на кухне или в ванной.

Преимущества выбора темно-синего и индиго:

легко сочетаются со светлыми акцентами – белым, золотом, пастельными тонами;

универсальны – подходят и к классике, и к лофту, и к минимализму;

не выходят из моды сезонно;

четко выделяют функциональную зону, служа фоном для мебели и декора.

Энергичная зелень

Яркая зелень оживляет гостиную без лишнего хаоса. Чтобы сбалансировать её интенсивность, дизайнеры советуют сочетать цвет со светлым деревом, белым или приглушённым серым – так интерьер остаётся свежим, но не перегруженным.

Композиция зелени с темно-синим, черным или латунью создает стильный и необычный эффект. Текстиль, декор или освещение добавляют контраста, не перебирая на себя главную роль зеленого цвета.

Пастель возвращается

Пастельные тона в новом прочтении также вытесняют традиционный беж. Особенно популярными становятся прохладный голубой и нежная лаванда – они визуально увеличивают пространство и добавляют свежести.

Пастель хорошо сочетается как со светлым деревом, так и с чёрными деталями или хромированными элементами, поэтому подходит для большинства стилей. Такие цвета также помогают создать зону отдыха и осветляют помещение даже при недостатке естественного света.

Почему стоит выбрать голубой и лавандовый:

создают ощущение легкости, визуально расширяя даже небольшую гостиную;

универсальный фон для минимализма и эклектики;

хорошо сочетаются с серым, шалфейным или теплым бежевым;

помогают обустроить зону отдыха;

эффектно контрастируют с тёмной мебелью или индустриальными деталями.

Оранжевый и терракота

В 2026 году тёплые энергичные оттенки оранжевого и глубокой терракоты нарушают привычные схемы нейтральных интерьеров. Эти цвета особенно подходят для помещений, которым не хватает яркого акцента.

Такие цвета можно использовать как на больших плоскостях, так и в деталях – на тканях, креслах или керамическом декоре. Они прекрасно сочетаются со светлым деревом, белым цветом или песочными оттенками, создавая свежее и модное пространство.

Дизайн дома

Ранее дизайнеры и подрядчики рассказали, какие решения при ремонте чаще всего приходится переделывать. Среди распространенных ошибок – мраморная столешница на кухне, которая легко впитывает пятна от кофе и специй, гостиная, объединенная с кухней и столовой, а также огромные террасы, которые большую часть года стоят пустые из-за погоды. Также в список антитрендов попали модные узорчатые плитки, раздвижные двери в стиле "барнхаус", шкафы с прозрачным стеклом и душевые кабины без дверей – все эти решения выглядят эффектно на фото, но на практике создают неудобства.

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