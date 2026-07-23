Исполнитель хита 'Шовковиця' рассказал, сколько денег тратит ежемесячно

По словам Ивана, он вкладывает много средств в творчество.

Участник шоу "Лига смеха" и певец родом из Молдовы Иван Люленов рассказал о своих доходах и расходах.

Исполнитель хитов "Шовковиця" и "Икона" отметил, что, несмотря на популярность, пока не получает больших денег за музыку. Но все равно заработанные средства сразу инвестирует в творчество.

"Такова эта работа... Да, тебя знают, тебя узнают, но что касается денег – это такой момент, что нужно уметь зарабатывать, нужно что-то придумывать. И, к сожалению, как музыканту, у нас с роялти пока не всё гладко. То есть, это небольшие деньги. Но, когда я увидел какие-то там цифры, я такой: "О, круто! О, это уже за музыку", – отметил Иван в проекте "Ранок Вдома".

Видео дня

Люленов также назвал примерную сумму, которую тратит ежемесячно сейчас.

"Это точно больше 2 000 долларов. У нас огромная команда, постоянно клипы, видео, фото или какие-то концерты. Бывают концерты, которые ты хочешь сделать особенно красивыми, крутыми, и ты ещё и вкладываешь в концерт, а не то чтобы зарабатываешь. В среднем, если говорить о расходах, – это точно больше 2 000 долларов. Думаю, что даже 3–4 тысячи", – подчеркнул певец.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, сколько денег ей нужно для "нормальной" жизни в Киеве.

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