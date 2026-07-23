Херсонес Таврический включен в Список всемирного наследия, которое находится под угрозой

Решение официально подтверждает угрозы, с которыми сталкивается эта достопримечательность в связи с временной российской оккупацией Крыма.

Украинский объект "Древний город Херсонес Таврический и его хор" внесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Как сообщило Министерство культуры, решение было принято в ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Пусане (Республика Корея).

Отмечается, что это стало международным подтверждением серьезных угроз для выдающейся универсальной ценности объекта, вызванных временной оккупацией Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией.

Среди основных угроз - масштабные незаконные археологические раскопки, изъятие археологических предметов, незаконное строительство, разрушение археологического контекста, изменение исторической среды и правового режима охраны объекта, а также отсутствие у Украины доступа к памятнику и возможности обеспечивать его надлежащее управление, сохранение и мониторинг.

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"Это чрезвычайно важное международное решение, которое официально подтверждает угрозы для достопримечательности в связи с временной российской оккупацией Крыма, незаконными раскопками, строительством, разрушением археологического контекста и вывозом культурных ценностей. Мир видит систематическое уничтожение Россией украинского культурного наследия. Украина и в дальнейшем будет использовать все международные механизмы для защиты нашего культурного наследия", - подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

В Минкультуры подчеркнули, что принятым решением Комитет призвал воздерживаться от любых действий, которые могут нанести дальнейший необратимый прямой или косвенный ущерб Херсонесу Таврическому, его буферной зоне и более широкой исторической среде.

Призыв также касается других объектов, расположенных во временно оккупированном Крыму и включенных в Предварительный список Украины: Ханского дворца крымских ханов в Бахчисарае, культурного ландшафта пещерных городов Крымской Готии, Крымской астрофизической обсерватории и комплекса памятников Судакской крепости.

В Минкультуры сообщили, что комитет также призвал международное сообщество усилить сотрудничество по предотвращению незаконного оборота культурных ценностей, происходящих из временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Также в ведомстве объяснили, что внесение Херсонеса Таврического в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, не означает утрату его ценности или статуса. Напротив, это специальный механизм Конвенции, призванный обеспечить повышенное международное внимание, мониторинг и поддержку мер, необходимых для сохранения объекта.

Удары РФ по объектам наследия ЮНЕСКО

Как сообщал УНИАН, 15 июня во время атаки РФ загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. Причиной стало прямое попадание российского дрона. Масштабный пожар привел к существенным повреждениям.

Древние иконы и другие святыни, представляющие не только церковную, но и национальную ценность, удалось спасти благодаря срочной эвакуации. В частности, такой удар осудили в Европе и США. Во Франции это сравнили с бомбардировкой Нотр-Дама.

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