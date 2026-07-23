Вредные пляжные сладости: как выбрать меньшее из зол – от сахарной ваты до мороженого

Большинство уличных сладостей несут для организма больше вреда, чем пользы.

Отдыхая летом на пляжах или в парках, многие люди не могут устоять перед популярными уличными перекусами – от сахарной ваты до пончиков. Однако насколько вредными для здоровья они являются на самом деле?

Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты Daily Mail поговорили с нутрициологом Сарой Отто.

Сахарная вата

Экпсерт называет сладкую вату, перед которой не могут устоять детишки, "самым честным" уличным перекусом, поскольку она не притворяется ничем иным, кроме того, чем является на самом деле: сахарной ватой и воздухом.

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"Типичная порция легче, чем кажется, около 25-30 граммов сахара, но это на 100 процентов простой сахар без клетчатки, без питательных веществ и без чего-либо, с чем ваш организм мог бы работать. Стоит также отметить наличие искусственных красителей. Если она синяя или розовая, то это синтетические красители, которые ваш организм должен переработать и вывести. Для чего-то, что исчезает за секунды, это оставляет довольно заметный след в вашем организме", – констатирует она.

Жареные в масле пончики

Сделанные с использованием чана с горячим маслом, хрустящие снаружи, но мягкие внутри, да еще и посыпанные сахарной пудрой – эти пухлые круглые лакомства выглядят соблазнительно. Но на деле они не несут ничего полезного для вашего организма.

"Это один из продуктов в этом списке, вызывающих наибольшее беспокойство с точки зрения здоровья кишечника. У вас есть рафинированная белая мука, лишенная клетчатки и питательных веществ, смешанная с сахаром, а затем погруженная в масло, которое часто неоднократно нагревается. Когда масла снова и снова нагревают до высоких температур, они окисляются, а окисленные жиры тесно связаны с воспалениями в организме", – предупреждает Сара.

Она призывает отказаться от их потребления всех, у кто борется со вздутием живота или дискомфортом при пищеварении.

Ледяные сладкие напитки

На пляжах нередко можно увидеть емкости с холодными напитками вроде Slush Puppy (колотый лед плюс фруктовый/ягодный сироп). Однако многие люди недооценивают его опасность, предупреждает Сара.

"Этот напиток может выглядеть как веселый, безобидный напиток, но если посмотреть, что в нем на самом деле, это коктейль из сахара, искусственных красителей, искусственных ароматизаторов и почти ничего больше. Жидкий сахар также усваивается быстрее, чем сахар в твёрдой пище, поэтому скачок уровня сахара в крови происходит быстрее и более резко. Из всех пунктов в этом списке, это, пожалуй, тот, который я бы больше всего рекомендовала заменить чем-нибудь другим", – отмечает она.

Вместо этого эксперт предлагает выбирать домашние фруктовые смузи со льдом, которые также дают ощущение прохлады и свежести, но при этом содержит настоящие витамины и клетчатку.

Мягкое мороженое

Такой вид мороженого, предупреждает Сара, выглядит простым и безопасным, но на самом деле таковым не является.

"Помимо сахара (а его там предостаточно), большинство видов мягкого мороженого содержат эмульгаторы и стабилизаторы, которые, как показывают исследования, могут нарушать целостность слизистой оболочки кишечника и баланс кишечной микрофлоры. Для многих людей вздутие живота или спазмы после мороженого – это не просто "небольшой дискомфорт". Это сигнал от кишечника", – поясняет нутрициолог.

Еще больше ситуацию усуглубляют, по ее словам, различные добавки вроде шоколадной крошки, посылающие в организм еще больше сахара, молочных продуктов и ультрапереработанных ингредиентов.

"Если вы собираетесь полакомиться замороженным десертом в жаркий день, фруктовый сорбет или мороженое на кокосовом молоке будут гораздо полезнее для вашего кишечника", – советует эксперт.

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