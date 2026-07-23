Комфортная погода подходит к концу: синоптик заговорила о возвращении жары в Украину

Уже со следующей недели температура начнёт повышаться.

В ближайшее время в Украине еще будет стоять комфортная погода без жары, но уже со следующей недели ситуация начнет меняться. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По её словам, в начале следующей недели температура поднимется. Но это ещё не всё. В дальнейшем, по данным Натальи Диденко, температура будет продолжать расти.

"В начале августа порадуются и любители жары", – говорит эксперт.

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Какие именно температуры ждут украинцев – пока она не сообщила.

В то же время портал Ventusky прогнозирует, что уже в конце июля температура в Украине будет повышаться до +30°...+34°. С наступлением августа жара усилится. В частности, прогноз на 5 августа свидетельствует, что по всей стране будет от +32° до +38°.

В четверг атмосферный фронт принесет на юг Украины умеренные, а в Одесской области и в Крыму – значительные дожди и грозы. На остальной территории область слабо повышенного давления будет определять погоду без осадков. Лишь на западе страны днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

С северо-запада на высотах будет продолжать поступать прохладный воздух, поэтому ночью температура составит +10°...+15°, на юге и востоке страны +14°...+19°. Днем термометры покажут комфортные +21°...+26°, в восточных областях – до +29°. В Карпатах будет прохладнее всего: днем всего +12°...+17°.

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