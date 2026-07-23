Популярный курорт в Португалии признали самым дешевым местом для семеного отдыха этим летом

Для этого эксперты сравнили цены на 10 базовых туристических услуг.

Популярный курорт Алгарви на юге Португалии признали самым бюджетным вариантом для семейного отдыха в Европе летом 2026 года. Год назад у него было третье место.

К такому выводу пришли эксперты Post Office, сравнив цены на 10 базовых туристических услуг: чашка кофе, бутылка пива, банка колы, бокал вина, бутылка минеральной воды, крем от загара, средство от насекомых, две детские пиццы, обед из двух блюд для взрослых и семейный обед из трех блюд, включая вино и безалкогольные напитки, пишет The Independent.

При этом стоимость авиабилетов и проживания при стоставлении не учитывалась.

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Согласло свежему Family Holiday Costs Barometer, в Алгарви эти услуги обходятся суммарно в среднем в 140 фунтов стерлингов (около 8 373 гривень). В частности, чашка кофе там стоит 1,27 фунта (около 76 гривень), крем для загара – 9,95 фунтов (около 595 гривень), а обед из двух блюд для двоих взрослых – в среднем 20,97 фунтов (около 1 254 гривень).

На втором месте оказался черноморский курорт Солнечный берег в Болгарии (142 фунта стерлингов, или около 8 493 гривень), где самый дешевый семейный ужин с напитками предлагается по цене 73 фунта стерлингов (около 4 366 гривень) по сравнению с 78 фунтами стерлингов в Алгарве (около 4 665 гривень).

Всего в списке было 22 направления, и самым дорогим среди низ оказался итальянский Сорренто, где базовая "туристическая корзина" обходится вдвое дороже, чем в Алгарви – 268 фунтов стерлингов (около 16 029 гривень).

"Мы обнаружили большие различия в расходах между европейскими курортами, а это означает, что как никогда важно провести небольшое исследование, прежде чем отправиться в отпуск, чтобы узнать, сколько денег вам понадобится на еду, напитки и другие туристические товары", – отметила глава отдела Travel Money Post Office Лора Планкетт.

10 лучших мест для семейного отдыха в Европе по соотношению цены и качества в 2026 году

Алгарве, Португалия Солнечный Берег, Болгария Лансароте, Канарские острова, Испания Менорка, Балеарские острова, Испания Коста-Брава, Испания Тенерифе, Канарские острова, Испания Мармарис, Турция Коста-дель-Соль, Испания Коста-Бланка, Испания Пафос, Кипр

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