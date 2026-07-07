Названы смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: от флагманов до более доступных

В топ попал даже недорогой Nothing Phone 4A Pro, который удивил обзорщиков качеством съемки.

Авторитетное издание CNET составило рейтинг лучших камерофонов 2026 года, основанный на масштабных тестах и сравнительных съемках. В него вошли как флагманские модели, так и устройства среднего класса.

Бесспорным лидером признали iPhone 17 Pro Max (и iPhone 17 Pro), который получил обновленную 48-мегапиксельную телефотокамеру с 4-Х оптическим зумом. Впервые в истории iPhone все три камеры на задней панели имеют сенсоры с разрешением 48 Мп. Кроме того, смартфон радует новой селфи-камерой Center Stage, которая умеет делать горизонтальные селфи.

Лучшей альтернативой на Android назвали Galaxy S26 Ultra, выделяющийся универсальной квадрокамерой с основным модулем на 200 Мп. Благодаря фирменными ИИ-функциями, улучшающими детализацию и макросъемки, гаджет обеспечивают отличное качество фото при любых условиях.

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Лучшим камерофоном типа "наведи-снимай" назвали Google Pixel 10 Pro XL (и просто Pro). Камера легко выдает сбалансированные, сочные снимки без необходимости разбираться в настройках. А дополнительные ИИ-инструменты позволяют удалять объекты и изменять изображения уже после съемки.

Главным бюджетным камерофоном признали Nothing Phone 4A Pro. Смартфон удивил обзорщиков качеством съемки: его три камеры 50+50+8 Мп выдают яркие снимки с хорошей контрастностью практически без ручной настройки.

Для профессиональной съемки рекомендуют две модели. Это Leitzphone от Xiaomi и Oppo Find X9 Ultra. Первый радует крупным сенсором, физическим колесиком управления и системой непрерывного зума, второй же предлагает опциональный телеобъектив для съемки дикой природы. Эти устройства требуют ручных настроек и стоят недешево, но выдают снимки уровня профессиональных камер.

Лучшие камерофоны 2026 года по версии обозревателей:

iPhone 17 Pro – лучший в целом.

Samsung Galaxy S26 Ultra – лучший на Android.

Nothing Phone 4A Pro – лучший бюджетный вариант.

Google Pixel 10 Pro – лучшая флагманская камера за умеренную цену.

Leitzphone Xiaomi – лучший смартфон для профессиональной съемки.

Oppo Find X9 Ultra – лучший камерофон с максимальным зумом.

По слухам, Apple готовит мощное обновление камер в iPhone 18 Pro. Главной "фишкой" должна стать основная камера с переменной диафрагмой, которая заметно улучшит качество снимков в условиях слабого освещения.

Меж тем Android-бренды готовят смартфоны с селфи-камерой 100 Мп и квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone 17.

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