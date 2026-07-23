'Нашла прослушку в квартире': Тополя раскрыла новые подробности громкого скандала

Артистка также назвала сумму, которую получил исполнитель.

Украинская певица Елена Тополя рассказала новые подробности расследования по делу об утечке интимного видео.

В новом интервью журналистке Алине Доротюк артистка отметила, что накануне скандала она нашла прослушку у себя в сумке, а позже еще одно устройство было у нее в квартире.

"Я искала свои серьги и случайно нашла прослушку в квартире. И это уже была вторая, предыдущую я находила у себя в сумке еще в ноябре", - подчеркнула Тополь.

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Также, по словам Елены, уже известно, какую сумму получил исполнитель, которого она называет Сергей Ж.

"Он успел получить 15 000 долларов. Мое возмущение вообще по поводу того, что, Боже, такие деньги, лучше отправили на фронт или помогли детям... Он должен получать еще что-то. Вот ему придавали четкие указания, что делать там и так далее. Он симпатичен. Он не имеет грубого мальчика. Он высок. сформирована", - отметила певица.

Позже певица добавила, что на всю организацию этой истории главный заказчик потратил примерно 100 тысяч долларов, однако пока идет следствие, она не может назвать его имя публично.

Тополя также отметила, что этот скандал сильно повлиял на ее жизнь. Она решила, что пришло время "показать зубы" и не только встать на свою защиту, но и стать примером для женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

Напомним, 19 января этого года Елена Тополя заявила, что её шантажирует видео провокационного характера 23-летний парень, с которым она встречалась. Впоследствии ролик был опубликован в сети.

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