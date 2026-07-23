Звезда 'Звёздного пути' впервые рассказал о тяжёлой борьбе с раком

Актер также признался, что одновременно онкологию обнаружили и у его дочери.

Канадский актер Уильям Шетнер, сыгравший роль капитана Кирка в "Звездном пути", впервые рассказал о борьбе с раком.

Как пишет издание People, в 2023 году у мужчины диагностировали онкологическое заболевание – меланому 4-й стадии с метастазами в легких и мозге.

"Они сказали: "У тебя рак. Если бы ты пришел позже, ты был бы мертв", – отметил Уильям.

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Однако актер добавил, что накануне он узнал, что рак груди обнаружили и у его дочери Мелани. Ей пришлось пройти химиотерапию и операцию. Тот период был самым сложным в семье Шетнера. Поэтому он сразу решил взять на себя все расходы на лечение, чтобы дочь лишний раз не волновалась.

"Я не хочу, чтобы ты переживала из-за денег. Просто присылай мне все счета", – подчеркнул тогда актер.

Кстати, сейчас Уильям и Мелани чувствуют себя лучше и смогли вместе победить рак.

Что известно о Уильяме Шетнере

Уильям Шетнер сыграл легендарного капитана в "Звёздном пути". Также актер сыграл главную роль сержанта полиции в телесериале "Ти Джей Хукер", а также в телевизионной драме "Бостонские адвокаты", за которую получил две премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Напомним, ранее звезда шоу "Top Gear" Джереми Кларксон сообщил о раке.

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