Ефросинина показала 11-летнего сына и мужа-военного на редких кадрах из Испании

По словам ведущей, это был ее первый за 4,5 года летний отпуск "всей семьей".

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как провела с семьей летний отпуск в Испании.

Отдыхала ведущая с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым, 11-летним сыном Александром, а также воссоединилась со старшей дочерью – 22-летней Наной, которая как раз в этом году закончила обучение в Мадриде.

"Наш первый за 4,5 года летний отпуск всей семьей! Целых 6 дней. Из которых мы успели умыться родительскими слезами на выпуске из магистратуры нашей Наны в Мадриде. Порадоваться цветам их студенческих мантий. Обойти пешком все знаковые места Бильбао. Сделать единственное фото вместе", - описала Ефросинина опубликованную в Instagram серию фото.

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Также ведущая добавила, что им удалось покататься на фуникулере, посетить музей Кристобаля Баленсиага где-то в городке Гитария и окунуться в океан в Сан-Себастьяне.

Напомним, на днях Ефросинина откровенно рассказала об общении с Олей Поляковой после громкого скандала.

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