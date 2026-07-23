Зеленский получил приглашение на визит в США в июле: что известно

В Киеве обсуждают полный список встреч.

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность дипломатического визита в США до конца июля. Речь идет о прощании с сенатором Линдси Гремом и возможной встрече с президентом Дональдом Трампом, сообщает"Суспильне".

По данным источника, Зеленский недавно получил соответствующее приглашение. Грэм был одним из самых влиятельных сторонников Украины в Сенате США и инициатором законопроектов о дополнительных санкциях против России.

Известно, что офис президента уже прорабатывает детали поездки. Встреча с лидером США должна быть посвящена дальнейшим дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

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Окончательного решения относительно визита пока нет. В настоящее время продолжается согласование полного графика, перечня встреч, состава участников и продолжительности пребывания Зеленского в США.

Как отмечает "Суспильне", украинские дипломаты также определяют, кто мог бы возглавить делегацию, если сам президент не сможет посетить мероприятие.

Что известно о смерти Грэма

Сенатор Грэм неожиданно скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года – всего через день после встречи с Зеленским в Киеве. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы Вашингтона, причиной стала расслоение аорты – разрыв главной артерии, связанный с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы.

Известно, что мемориальные мероприятия в честь сенатора запланированы на 28 июля в Вашингтоне и 29 июля в Южной Каролине.

Во время своей последней поездки в Украину Грэм встретился с Зеленским 10 июля – они обсуждали потребности Украины в средствах противовоздушной обороны и идею сенатора об ужесточении санкций против России. Грэм также посетил производственные мощности украинского оборонно-технологического предприятия SkyFall, где ему продемонстрировали производство тяжелых бомбардировочных дронов Vampire, FPV-дронов Shrike и перехватчиков P1-SUN, предназначенных для противодействия российским ударным дронам Shahed.

Переговоры с США

Напомним, новость о возможном визите появилась на фоне активизации дипломатических контактов между Киевом и Вашингтоном. Так, в среду Зеленский провел телефонный разговор с представителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу возобновления переговоров с Россией.

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