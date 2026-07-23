Или переговоры, или эскалация: Зеленский рассказал, что ждет Украину зимой

Россия рассматривает возможность мобилизации, отметил президент.

Зимой Украину могут ждать два пути – либо мирные переговоры с РФ, либо эскалация войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Ирландия Михалом Мартином, передает корреспондент УНИАН.

"У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь – дай Бог нам, нашей армии сил, потому что стойкость на фронте очень важна для того, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен. Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива этому, которую всегда ищет Россия, – это война, усиление мобилизации", – сказал президент.

Президент также рассказал, что, по данным украинской разведки, вокруг Путина сейчас существуют два лагеря. Первый убеждает кремлевского диктатора в необходимости завершения войны. В то время как второй призывает продолжать боевые действия.

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"Вчера я заслушал обширный доклад разведок, и мы видим, что в окружении Путина есть люди, которые хотят закончить войну, предвидят экономический коллапс. Но есть и военные, которые хотят расширения войны", – добавил Зеленский.

Чего ожидать от войны зимой

Ряд источников сообщают, что РФ уже этой осенью может объявить принудительную мобилизацию. По словам немецкого военного аналитика Юлиана Рёпке, РФ может мобилизовать от 250 до 500 тысяч военных. В то же время он подчеркнул, что эти войска могут иметь низкую мотивацию, в отличие от контрактников, которые пошли в армию ради заработка.

В то же время Bloomberg отмечает, что РФ начинает отказываться от плана, которого кремлевский диктатор Путин достиг вместе с президентом США Дональдом Трампом во время последней встречи. По данным издания, Москва теперь отказывается от идеи возвращения Украине части территорий при условии, что Силы обороны покинут Донецкую и Луганскую области.

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