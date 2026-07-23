Даша Кацурина и Владимир Дантес разошлись: блогер вспомнил об измене

Недавно певец показался с новой возлюбленной.

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов высказался о том, что певец Владимир Дентес и дизайнер Даша Кацурина расстались.

В новом выпуске на своем YouTube-канале он поприветствовал такое развитие событий и упомянул травмирующий опыт на старте их отношений – измену.

"СМИ пишут, что Кацурина переехала в новую квартиру после расставания с Дантесом. Хорошо, что эта пара разошлась. Они были приятными и выглядели симпатично, но их объединял травмирующий опыт - это измена Дорофеева-Кацурин", - заявил блогер.

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По его мнению, данные отношения Дантеса с Кацуриной были изначально обречены.

"Я кстати об этом несколько раз говорил в выпусках в 2024 и 2025 годах, так оно и случилось. Я Даше и Владимиру желаю только самого лучшего. Найдите достойного человека, который будет вас любить, и чтоб это было на всю жизнь. Пусть у вас все сложится", - добавил Беспалов.

Напомним, бывшие возлюбленные Вовы и Даши - певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин - сошлись в 2022 году, остаются вместе и октрыто планируют общее будущее.

Как писал УНИАН, недавно Кацурину после разрыва с Дантесом сравнили с Дорофеевой, и она резко ответила:

"Надя - женщина и жена отца моих детей, наши личные вопросы решены, и любое сравнение не делает мне приятно".

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