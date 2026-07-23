Куртка из секонд-хенда за $3 оказалась настоящим сокровищем: ее продали за $89,6 тысячи

Sotheby's провел аукцион, который привлек более 45 ставок.

В секонд-хендах порой можно найти интересные винтажные вещи, но но бывают и случаи, когда счастливчики случайно натыкаются на поистине уникальные находки за копейки, которые на самом деле могут стоить десятки тысяч долларов. Именно так и произошло с 19-летним Куинном Брауном из Портленда, штат Орегон, который купил куртку за 3 доллара, и продал потом на аукционе за почти 90 тысяч, пишет libertatea.ro.

Браун случайно нашел ее в комиссионном магазине, однако позже оказалось, что это разминочная куртка, которую носил легендарный Уилт Чемберлен во время финала НБА 1972 года.

Уилт Чемберлен, считающийся одним из величайших игроков в истории баскетбола, является обладателем 72 рекордов НБА, включая наибольшее количество очков, набранных в одной игре: 100. В 1972 году он привёл "Лос-Анджелес Лейкерс" к победе над "Нью-Йорк Никс", получив звание MVP финала. Куртка, найденная Брауном, была надета в тот памятный год.

Видео дня

Позже Sotheby's подтвердил подлинность куртки и провел аукцион, который привлек более 45 ставок.

Эксперты Sotheby's оценили куртку в 150 000 долларов, но ставки достигли лишь 70 000 долларов за 30 секунд до окончания аукциона. Однако в последнюю минуту окончательная цена поднялась до почти до $89,6 тысячи.

"Я собираюсь поехать в недорогой отпуск во Вьетнам с друзьями, а оставшиеся деньги я сэкономлю или инвестирую", – сказал Куинн Браун.

Ранее продавец подержанных вещей Джордан Ли пожаловался, что почти перестал посещать секонды из-за одного "грустного изменения" - цены. Он рассказал, что видел вещи в секонд-хендах по цене выше, чем они стоили бы новые в обычном магазине.

Вас также могут заинтересовать новости: