Лавров предъявил США претензии о поставках оружия в Украину: Рубио ответил

Лавров заявил Рубио, что продолжать поставки оружия Украине "недопустимо".

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах предостерег Вашингтон от "недопустимых" поставок оружия Украине.

Согласно заявлению российского Министерства иностранных дел, Лавров на встрече "подчеркнул, что продолжать поставки оружия киевскому режиму недопустимо".

Он также осудил "дестабилизирующую политику европейских стран, которые все еще стремятся нанести России "стратегическое поражение".

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Как пишет The Guardian, позже на пресс-конференции после встречи с Лавровым журналисты задали Рубио вопрос о российском отчете по итогам его встречи с Лавровым, а также о возможности того, что США прекратят поставлять оружие Украине.

"Рубо не признал эти заявления и заявил, что в политике США никаких изменений не произошло", - отмечает The Guardian

Встреча Рубио и Лаврова - что известно

По данным российского МИД, Лавров на встрече "подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям Анкориджа".

В то же время Рубио заявил, что для достижения соглашения о прекращении войны в Украине необходимы "новые идеи", поскольку предложения, выдвинутые до сих пор, неприемлемы для Украины.

Он также заявил, что США готовы сыграть роль в достижении перемирия, однако для того, чтобы положить конец войне, нужно найти "золотую середину", которая устроит обе стороны.

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