Уровень воды в Дунае настолько низкий, что видны обломки корабля времен Второй мировой войны

Наибольшую обеспокоенность вызывает не текущая ситуация, а сама тенденция.

На южном участке Дуная река уже настолько обмелела, что пришлось ограничить судоходство. По словам экспертов, проблема известна, однако ни идей, ни средств на ее решение нет. Об этом пишет euronews.

Отмечается, что на Дунае часто видны песчаный мыс и проход под мостом Маргит. По мнению одного из прохожих, гораздо важнее, чтобы правительство занялось спасением Венецианского озера.

"Зато на нижнем участке Дуная уровень воды упал до исторического минимума. Настолько, что вблизи Мохача стали видны даже обломки корабля времён Второй мировой войны", - добавляет издание.

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Худшая ситуация в городе Бая (Венгрия), где отдельные рукава реки Суговицы почти полностью высохли, а фауна погибла. В самый тяжелый день глубина воды составляла всего 14 сантиметров, что в два раза меньше предыдущего негативного рекорда.

В то же время руководитель отдела защиты от наводнений и управления реками местного Управления водных ресурсов Чаба Абони заявил, что наибольшее беспокойство вызывает не текущая ситуация, а сама тенденция.

"Если посмотреть, сколько раз за эти 125 лет уровень воды опускался ниже 100 сантиметров - что является довольно низким показателем, - то мы увидим, что это происходило 21 раз. Из них 14 раз - за последние 25 лет", - цитирует издание слова чиновника.

Абони подчеркнул, что то, о чем всегда говорят ученые, похоже, подтверждается - на Дунае также ожидаются все более частые и продолжительные периоды низкого уровня воды.

Эксперт добавил, что даже если раньше осадков выпадало недостаточно, талый снег из Альп компенсировал дефицит воды. Однако из-за глобального потепления ледники резко сократились, поэтому запасов почти не осталось.

"Самая большая проблема заключается в том, что в случае с реками для пополнения воды нельзя просто открыть канал, как в пруду, а приходится ждать, пока откуда-то поступит больше воды и влияние климатических изменений станет менее ощутимым. Таким образом, люди полностью зависят от природы", - подчеркнули в материале.

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