Шины без воздуха наконец запустили в производство, но есть нюанс

Они изготовлены из резиновой смеси с добавлением переработанного пластика.

Японская компания Bridgestone после 18 лет разработок запустила в серийное производство безвоздушные шины AirFree, которые уже официально допущены к эксплуатации на дорогах общего пользования в Японии, сообщает издание PiataAuto.md.

Идея шин без воздуха не нова – концепты подобных конструкций за последние 20 лет демонстрировали практически все крупные производители. Главное преимущество таких шин заключается в том, что они физически не могут проколоться или "спуститься". Впрочем, до серийного производства легковых автомобильных шин этого типа до сих пор никто не доходил.

Отмечается, что первой компанией, которая еще в 2005 году представила концепт безвоздушных шин со спицами из полиуретана, была Michelin. В 2012 году французский производитель даже запустил их в производство – правда, только для небольшой строительной техники. Bridgestone приступила к разработке собственной версии в 2008 году, а впервые публично представила её в 2011-м.

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Новые шины нельзя установить на обычные диски – для них требуются специальные колесные диски и специально адаптированные автомобили, отмечают обозреватели. Первыми их получат коммерческие автопарки японского города Хигасиоми, а также небольшие электрокары, похожие на удлиненные гольф-кары, которые используются в качестве общественного транспорта для пожилых людей.

Как стало известно, главная проблема шин AirFree – их плохая устойчивость к боковым нагрузкам. Они уязвимы к центробежной силе, из-за чего прохождение поворотов становится серьезным испытанием. Из-за этого автомобили, оснащенные такими шинами, ограничены максимальной скоростью всего 20 км/ч. Если бы водитель попытался войти в поворот на скорости 70 км/ч, гибкие ламели шины сместились бы в одну сторону, а диск мог бы коснуться асфальта.

Bridgestone пока не заявляет о планах повысить допустимую скорость – лишь выражает такое желание на будущее. Причина в конструкции: гибкие ламели, на которых держится шина, ограничивают способность поглощать неровности дороги, управляемость автомобиля, а также надежность экстренного торможения.

Шины изготовлены из резиновой смеси с добавлением переработанного пластика. Синий цвет выбран не случайно – он обеспечивает лучшую видимость на дороге, а сама шина имеет легкий флуоресцентный эффект в темное время суток.

Специалисты отмечают, что единственная сфера, где эта технология действительно раскрывает свой потенциал, – это космические луноходы и марсоходы, которые готовятся к будущим миссиям на Луну и Марс. В обычном же повседневном использовании шины с ограничением скорости в 20 км/ч пока что выглядят скорее диковинкой, чем практичным решением.

Работа в автосервисе

Ранее УНИАН писал, что технологии всё активнее проникают в сферу автосервиса. Так, в США уже внедряют роботизированную систему SmartBay, которая самостоятельно осматривает автомобили, меняет шины и балансирует колеса, подстраиваясь под каждую машину индивидуально. По словам разработчиков, если человек тратит на замену шин около 75 минут, то такой робот справится всего за 30 минут, а один техник благодаря системе может одновременно обслуживать три бокса.

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