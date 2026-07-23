Повышение тарифов на свет и газ: Минэнерго объяснило, к чему готовиться украинцам

В Минэнерго подчеркнули, что документ "не содержит отдельного обязательства повысить тарифы в период действия военного положения".

Министерство энергетики заявило, что тарифы на энергетические услуги в Украине останутся замороженными до окончания действия военного положения. Как сообщает пресс-служба ведомства, в последнее время распространяются тезисы о том, что меморандум с Международным валютным фондом "якобы фиксирует повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года".

В ведомстве отметили, что на самом деле документ не устанавливает новые тарифы. В нем речь идет о подготовке "дорожной карты" реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Это аналитическая и плановая работа, а не решение об изменении цен.

"Принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после отмены военного положения", – говорится в сообщении.

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В Минэнерго отметили, что в ходе подготовки "дорожной карты" разрабатывается механизм усиленной социальной защиты. Речь идет о расширенных субсидиях и адресной поддержке уязвимых домохозяйств, которая должна заработать еще до изменения тарифов.

Там добавили, что, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но "не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения".

МВФ и Украина – последние новости

22 июля сообщалось, что в Украине планировали постепенно повышать тарифы на коммунальные услуги для населения. Эти намерения были закреплены в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике Международного валютного фонда. При этом возвращение к полностью рыночному ценообразованию станет возможным только после завершения войны.

Тогда же стало известно, что власти Украины намерены заменить военный сбор специальным налогом на восстановление страны после завершения войны. Такое намерение было зафиксировано в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках программы сотрудничества с МВФ.

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