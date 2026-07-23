Компании холдинга D.Solutions уплатили более 1,3 млрд грн налогов за первое полугодие 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года группа компаний холдинга D.Solutions, работающих в Украине, уплатила в государственный и местные бюджеты Украины более 1,3 млрд грн налогов.

Об этом говорится в сообщении YASNO.

Отмечается, что из этой суммы 1,232 млрд грн было направлено в государственный бюджет, еще 69,8 млн грн – в местные бюджеты общин.

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Крупнейшими налогоплательщиками среди компаний группы стали "Днепровские энергетические услуги", которые перечислили 550,1 млн грн, "ЯСНО+" – 356,2 млн грн и "Киевские энергетические услуги" – 249,1 млн грн.

"Сегодня налоги – это гораздо больше, чем просто обязательные платежи в бюджет. Это ресурс, который помогает стране выстоять и восстанавливаться. В частности, речь идет о восстановлении энергетической инфраструктуры, поддержке работы общин, финансировании социальных и оборонных нужд. Для нас быть ответственным бизнесом означает не только обеспечивать клиентов электроэнергией и современными энергетическими услугами, но и вносить свой вклад в развитие государства", – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Компании группы продолжают обеспечивать клиентов энергетическими услугами и выполнять свои обязательства перед государством и общинами даже в условиях военного времени.

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