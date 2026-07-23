Эксперты назвали место в квартире, где нельзя устанавливать Wi-Fi-роутер

Пользователи часто жалуются на слабый сигнал Wi-Fi и низкую скорость интернета, хотя проблема нередко связана вовсе не с тарифом или роутером.

Во многих квартирах и особенно частных домах пользователи сталкиваются со слабым сигналом Wi-Fi. При этом эта проблема далеко не всегда связана с самим роутером или тарифом провайдера. Зачастую причина кроется в неправильном размещении устройства, пишет Android.com.pl.

Многие пользователи по привычке устанавливают Wi-Fi роутер в углу комнаты или прячут за телевизором, чтобы он не бросался в глаза. Но такое расположение мешает равномерному распространению беспроводного сигнала.

В результате скорость интернета снижается, а в некоторых частях дома могут появляться так называемые "мертвые зоны", куда сигнал роутера не доходит.

Видео дня

Специалисты рекомендуют размещать роутер как можно ближе к центру квартиры или дома. Это позволит сигналу Wi-Fi распространяться более равномерно и улучшит качество связи во всех комнатах.

Кроме того, рядом с устройством не должно быть крупных металлических предметов, аквариумов и микроволновых печей – они способны создавать помехи и ухудшать работу беспроводной сети. Сам роутер лучше установить на высоте не менее 1 метра от пола, например на полке или тумбе.

Кроме того, стоит проверить, какой диапазон использует ваш роутер. В этом случае есть два варианта:

2,4 ГГц обеспечивает более широкий радиус действия и лучше проходит через стены и другие препятствия.

5 ГГц предлагает более высокую скорость передачи данных, но его сигнал хуже преодолевает стены, поэтому радиус покрытия обычно меньше.

Если интернет плохо работает в дальних комнатах, стоит попробовать переключиться на диапазон 2,4 ГГц. Если устройства находятся рядом с роутером и важна максимальная скорость, лучше использовать 5 ГГц.

Как усилить сигнал роутера с помощью фольги

Перестановка роутера и выбор правильного диапазона – самые эффективные методы улучшения сигнала. Однако энтузиасты нередко экспериментируют и с более необычными способами.

Так, в одном из тестов проверялись различные вирусные лайфхаки, включая размещения за роутером пищевой фольги, который действительно позволил увеличить скорость загрузки с 400 до 450 Мб/с. Для теста фольгу закрепили на картонной подложке и установили между Wi-Fi роутером и стеной, чтобы создать своеобразный отражатель сигнала.

Большинство пользователей вспоминают о существовании роутера только тогда, когда интернет начинает тормозить. Тем не менее специалисты советуют проводить эту 30-секундную процедуру хотя бы раз в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: