Суда больше не заходят в украинские порты: министр объяснил, есть ли блокада

Пока неизвестно, как долго продлится эта пауза.

Заход судов в порты Украины полностью приостановлен, хотя о блокаде морского экспорта пока речь не идет, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами, передает Latifundist.

"Еще 21 июля в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. На сегодняшний день заход судов приостановлен. Это решение судовладельцев – государство со своей стороны ничего не ограничивало", – сообщил Высоцкий 22 июля.

Министр заверил, что власти работают над решением проблемы, поскольку стабильная работа морского коридора – вопрос национальной безопасности. Ситуация с портами может меняться не каждую неделю, а фактически каждый день, отметил Высоцкий. Пока нет ответа, как долго продлится пауза.

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Текущая ситуация длится четыре дня, поэтому пока не оказывает критического влияния на объемы поставок, заверил министр и призвал не поддаваться панике.

"Сейчас прошло четыре дня. Это уже сказывается на настроениях и ценах, но для объемов экспорта пока ничего критического не произошло. Один день или даже неделя без отгрузок на годовые объемы не повлияют. Реальное влияние будет, если такая ситуация продлится несколько месяцев", – констатирует Высоцкий.

В то же время один из крупнейших мировых операторов морских контейнерных перевозок судоходная группа Maersk сообщила, что приостановила обслуживание через украинский порт Черноморск. Данное заявление было сделано после того, как Россия усилила атаки на морские экспортные маршруты Киева, передает Reuters.

Maersk стала второй крупной компанией, которая в этом месяце прекратила деятельность в Черноморске после того, как на прошлой неделе крупный украинский экспортер зерна Kernel Holding приостановил работу в главном порту города из-за серии российских атак.

Все импортные отправления из Черноморска планируется перенаправить в порт Констанца в Румынии, сообщили в Maersk.

Остановка морского экспорта из Украины – главные новости

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в результате российских атак на портовую инфраструктуру и транспортные суда морской экспорт продукции АПК из Украины фактически остановился. Ситуация пока не является критической, но может стать таковой через два-три месяца.

Неделю назад появилась информация, что Украина потеряла уже около трети портовых мощностей для экспорта зерна на Черном море в результате атак российских оккупантов.

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