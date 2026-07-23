Как разрезать арбуз и не испачкать кухню: хитрость, о которой мало кто знает

Секрет идеальной нарезки арбуза без лишней уборки - противень.

Нарезка арбуза часто превращается в настоящее испытание: сладкий сок растекается по столешнице, попадает под разделочную доску и оставляет липкие следы. Однако решить эту проблему можно с помощью простого кухонного приема, пишет Simply Recipes.

Издание рекомендует поставить разделочную доску внутрь большого противня с высокими бортиками. Во время нарезки весь вытекающий сок будет собираться в противне, а не на кухонном столе.

Для этого достаточно выбрать доску, которая помещается в противень, вымыть арбуз и нарезать его привычным способом. Даже если на разделочной доске есть специальная канавка для сока, при работе с крупными плодами она часто не справляется, поэтому противень оказывается гораздо эффективнее.

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Собравшийся арбузный сок можно не выливать – его можно добавить в холодный чай, лимонад или другой освежающий напиток.

Кстати, этот лайфхак пригодится не только для арбуза. Таким же способом удобно нарезать продукты, выделяющие много жидкости: помидоры, сырую или запеченную индейку, а также большие куски мяса.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что арбуз в Украине дешевеет на глазах. Сейчас арбузов слишком много, и продавцы вынуждены продавать их по низкой цене. Обозреватели говорят, что через две недели арбузов в уркаинцих супермаркетах станет ещё больше – и цена обвалится ещё ниже.

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