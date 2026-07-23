После нашумевшей 'Одиссеи' Холланд сыграет главную роль в байопике

Стали известны первые подробности будущего фильма.

Известный британский актер Том Холланд уже готовится к новой роли.

Несмотря на то, что недавно в прокат вышла картина Кристофера Нолана "Одиссея", о которой сейчас все говорят, актер продолжает активно работать. Как пишет издание People, Том сыграет в биографическом фильме о легендарном танцоре Фреде Астере. Сейчас он много времени уделяет тренировкам в танцевальной студии.

"У меня ещё очень много работы, если я хочу достойно воплотить образ Фреда. Это одновременно невероятное увлечение и абсолютный ужас", – подчеркнул Холланд.

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Актер также отметил, что хочет исполнить все номера без дублеров.

"Я чувствую, что начинаю новый этап, на котором мне уже нельзя позволить себе оставаться подростком в кино. Больше всего в работе мне нравятся вызовы. Я хочу не прибегать к услугам дублеров, самостоятельно исполнять все танцы, снимать их за один дубль – так, как будто он сам это делал", – добавил он.

К слову, режиссером картины станет Пол Кинг, а сценарий написал Стивен Левенсон. Когда именно она выйдет на экраны – пока неизвестно.

Напомним, ранее вышел финальный трейлер нового фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом.

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