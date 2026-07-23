Обошёл даже 'Гарри Поттера' в чартах Amazon: что за роман читают этим летом

Whistler держится в топах Amazon уже несколько недель, критики в восторге.

Новый роман Энн Пэтчетт Whistler потихоньку набирает обороты в чартах Amazon. Поднявшись на одну строчку, роман теперь занимает 17-е место – сразу за The Divorce Фриды Макфадден и выше неувядающего "Гарри Поттера и Даров Смерти" Дж. К. Роулинг.

Whistler переживает третью неделю в списке самых читаемых художественных книг, а также держится в чарте самых продаваемых художественных книг этого торгового гиганта. Хотя недавно роман выбыл из первой пятёрки этого рейтинга, в общей сложности он провёл там шесть недель, пишет Parade.

Но о чем же Whistler? Размышление о "обретённых семьях" и потребности в человеческой близости, десятый роман Пэтчетт рассказывает историю 53-летней Дафны Фуллер – учительницы английского в школе для девочек, чья случайная встреча с бывшим отчимом Эдди Триплеттом в музее Нью-Йорка порождает связь, которая больше никогда не разорвётся.

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После того как детская трагедия развела их жизни в разные стороны, эти двое воссоединяются спустя более чем четыре десятилетия. И хотя история отчасти вдохновлена собственным детским опытом Пэтчетт, роман в конечном счёте является художественным вымыслом.

Реальная детская травма, стоящая за новой историей Энн Пэтчетт

В беседе в рамках National Writers Series, Пэтчетт рассказала больше, признавшись, что она, как и её героиня, в юности пережила травматичную автомобильную аварию.

"Да, я попала в автокатастрофу, когда мне было 9 лет, вместе с отчимом и сестрой, – объяснила она. – Но нас в воскресное утро сбил пьяный водитель. Это была страшная авария. Моя сестра, сидевшая на переднем сиденье, едва не погибла и была на грани смерти ещё год после аварии".

Она продолжила: "Я была на заднем сиденье, у меня было разбито лицо, и я много-много часов была без сознания. Я не помню самой аварии… Я очнулась в больнице".

Уточняя, она добавила: "Это было настолько поворотным моментом в моём детстве. И ребёнком я верила, что рано или поздно каждый попадёт в страшную автокатастрофу. Я воспринимала это как обряд посвящения. Ты черпаешь из чего-то пережитого – не так, как ты это пережил, но эмоционально ты можешь сказать, что это произошло и это по-настоящему изменило жизнь".

Почему критики называют Whistler её лучшим романом

Исследуя в своей новой книге травму и её последствия, а также темы любви, памяти и связи, роман дебютировал как бестселлер № 1 по версии The New York Times, был назван "Выбором Хизер" и "Лучшей книгой года (на данный момент)" по версии Indigo.

Книга также стала крайне популярным выбором для книжных клубов. Вышедший 2 июня Whistler был выбран книжными клубами Кэти Курик и Good Housekeeping. Он также вошёл в число самых ожидаемых книжных новинок лета по версии Goodreads. И пока отклики превосходны.

"Новый роман Энн Пэтчетт – редкое явление в современной художественной литературе: роман одновременно величественный и интимный, оригинальный и мастерский по структуре, кристально чистый в прозе, откровенный в прозрениях, совершенно опустошающий и всё же в конечном счёте окрыляющий по эмоциональному воздействию, – написала в своей рецензии The Boston Globe. – Думаю, это её лучший роман на сегодня".

Сама Пэтчетт – высоко ценимая писательница-бестселлерист, эссеистка и владелица независимого книжного магазина в Нашвилле (штат Теннесси). Она известна лиричной прозой и историями, движимыми характерами персонажей, среди её выдающихся романов – "Бельканто", "Голландский дом" и "Том-Лейк".

Ранее УНИАН рассказывал про один из самых читаемых романов XX века.

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