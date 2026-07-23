В этом городе высадили 880 тысяч деревьев, и температура упала на несколько градусов

Город стал примером успешной борьбы с жарой и изменением климата.

Колумбийский город Медельин стал одним из самых известных примеров того, как природа помогает бороться с жарой. В рамках программы "Зеленые коридоры" здесь высадили около 880 тысяч деревьев и более 2,5 миллиона кустарников и других растений вдоль дорог, парков, рек и общественных пространств.

Проект стартовал в 2016 году. Его целью было снизить эффект городского "теплового острова", который возник из-за плотной застройки, большого количества асфальта и сокращения зеленых зон. Эти факторы приводили к перегреву улиц и ухудшению качества жизни горожан.

Деревья охлаждают воздух сразу двумя способами: создают тень, защищая дороги и здания от прямых солнечных лучей, а также испаряют влагу через листья, естественным образом снижая температуру окружающего воздуха.

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Исследования показали, что благодаря озеленению средняя температура в городе снизилась примерно на 2°C, а в наиболее затененных местах воздух стал прохладнее до 5°C.

Как сообщается, новые зеленые насаждения также улучшили качество воздуха, снизили уровень шума, создали среду обитания для птиц и насекомых-опылителей, а также сделали прогулки и поездки на велосипеде более комфортными.

Сегодня программа Медельина считается одним из лучших примеров адаптации городов к изменению климата. Ее опыт изучают специалисты по всему миру, поскольку масштабное озеленение позволяет сделать города не только красивее, но и значительно комфортнее для жизни в условиях растущих температур.

Из-за Сахары воздух в Европе становится опаснее - что известно

Пока в Колумбии успешно борются с жарой и изменением климата, Европа страдает от пыли из Сахары.

Концентрация пыли из пустыни на европейском континенте увеличилась на 10–25% за последние годы. Больше всего страдют Канарские острова и юг Испании.

Ученые предупреждают, что с дальнейшим потеплением климата проблема будет только усиливаться.

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