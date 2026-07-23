Сказали что-то вслух и увидели рекламу: действительно ли смартфон вас подслушивает

Откуда на самом деле берётся эта реклама и как ограничить сбор данных.

Как наш телефон умеет предлагать нам, например, в Facebook изображения или сайты, связанные с тем, что мы только что обсуждали незадолго до этого? Это один из вопросов, которые все больше людей задают себе в последние месяцы и даже годы.

Действительно, первое впечатление таково, что наши смартфоны "имеют уши", однако существует довольно чёткая грань между тем, чтобы нас "слушать", и сбором данных, доступ к которым мы сами и разрешили, пишет Euronews. Эксперты объяснили, как именно это работает.

Ведущий NewsIT Лаврентиу Матаке заявил, что наши мобильные телефоны нас не слушают. Если бы они нас слушали, батарея разряжалась бы мгновенно, потому что на это тратятся ресурсы, плюс трафик, чтобы это делать.

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"Вместо этого телефоны собирают то, что мы ищем в Google, на YouTube, что покупаем онлайн, локации, куда мы ходим, посещённые сайты – и создают нам своего рода профиль. Как у нас есть профиль в Facebook, так есть и профиль покупателя в онлайне", - отметил он.

Вы что-то поискали на мобильном телефоне, в Facebook – и вскоре автоматически вам появятся предлагаемые рекламные объявления, связанные с тем, что именно вы покупали. Искали отпуск на Лефкаде? Через 10 минут вам появится масса вариантов проживания, перелётов и так далее.

При этом, вы можете периодически сбрасывать свой рекламный идентификатор. Потому что мы принимаем определённые условия и положения, когда регистрируемся на платформах. Именно поэтому стоит проверять разрешения, которые вы даете тем или иным приложениям. Не всем приложениям нужны геолокация, поиск, список контактов, доступ к микрофону.

"Но нас абсолютно никто не записывает. И мы можем отказаться от отслеживания. Например, в случае с Facebook вы не сможете пользоваться этим приложением, но это ваш выбор – давать ли доступ к этим разрешениям. Есть специальный раздел, касающийся разрешений приложений. Заходите в приложение и смотрите, какое разрешение у приложения есть. Здесь друг ChatGPT нас и пугает, но и помогает", - подчеркнул Матаке.

Ранее УНИАН сообщал, действительно ли очистка оперативной памяти ускоряет телефон.

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