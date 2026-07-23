Туалетная бумага может оказаться ненужной: в мире набирает популярность новый тренд

Такая технология снижает прямой контакт и более благоприятна для кожи.

В мире "умные" унитазы перестают быть редкостью и позиционируются как один из самых мощных мировых трендов на период до 2026 года. Об этом пишет EL Cronista.

Как они работают и почему их использование распространяется по всему миру

Такие туалеты появились в Японии, однако сейчас их распространение приобретает международный масштаб. Это устройства, которые сочетают функции унитаза и биде в одном приборе, используя передовые технологии для улучшения личной гигиены.

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"Среди их основных особенностей - системы очистки водой с регулируемыми настройками, позволяющие настраивать температуру, давление и направление струи. К этому добавляются такие функции, как сушка тёплым воздухом, подогрев сиденья и автоматические датчики, определяющие присутствие пользователя", - отмечается в материале.

Как подчеркивают эксперты, развитие этой технологии соответствует более широкой тенденции в сфере "умных домов", где каждый элемент направлен на оптимизацию повседневной жизни. Архитекторы и дизайнеры считают их неотъемлемой частью современных проектов.

"Одним из самых революционных изменений, которые приносят "умные" унитазы, является возможность сокращения - или даже полного отказа - от туалетной бумаги. Использование воды обеспечивает более тщательную очистку по сравнению с традиционными методами", - объясняется в публикации.

Помимо повышения уровня гигиены, такая технология уменьшает прямой контакт и более благоприятна для кожи. Многие модели также оснащены антибактериальными системами и программами самоочистки, что повышает уровень гигиены.

"С экологической точки зрения влияние также значительно. Меньшее потребление бумаги означает снижение спроса на природные ресурсы, что делает биде-системы вариантом, соответствующим тенденциям устойчивого развития", - уверяет издание.

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