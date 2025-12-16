Утекло множество новинок от Apple на 2026 год / фото MacRumors

Издание MacRumors проанализировало утекший со стороны Apple код, который не предполагался к публикации и раскрыло планы компании по выпуску десятков новых устройств.

По информации издания, многие из них ожидаются уже в 2026 году, но в список попали и неизвестные устройства, у которых есть только кодовое название.

Домашние устройства от Apple:

iPad:

  • iPad 12 — J581 и J582 (Wi-Fi и Cellular)
  • iPad Air (M4) — J707, J708, J737, J738 (11" и 13", Wi-Fi и Cellular)

iPhone:

Mac:

Носимые устройства

  • Vision Air — N100
  • Прототип AR-очков — N421
  • AR-очки для Mac — N107
  • Более дешевая версия Vision Pro — N109
  • Умные очки с искусственным интеллектом — N50
  • Apple Watch Series 12 — N237 и N238 (Wi-Fi и Cellular)
  • Apple Watch Ultra 4 — N240

Чипы:

  • U3 (UWB-чип) — T2034

  • M5 Pro/Max/Ultra — T6050
  • M6 — T8152
  • A20/A20 Pro — T8160
  • S11 — T8320

Неизвестные устройства:

  • N110

  • N209
  • N216
  • J349
  • J190
  • J226

MacRumors полагает, что некоторые из этих устройств, такие как AirTag 2, iPad и хаб для умного дома появятся уже в начале 2026 года, в то время как остальные выйдут в конце 2026-го и позже. В ПО Apple не указываются даты выпуска, связанные с кодовыми названиями, поэтому точных подробностей, когда ждать релиз новинок, нет.

Эта утечка подтверждает ранние слухи, что Apple планирует разделить релиз iPhone 18. Pro-модели, iPhone Air 2 и складной iPhone выйдут по стандартному расписанию осенью 2026 года, а более доступные iPhone 18 и iPhone 18e выйдут только в начале 2027-го.

