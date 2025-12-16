Издание MacRumors проанализировало утекший со стороны Apple код, который не предполагался к публикации и раскрыло планы компании по выпуску десятков новых устройств.
По информации издания, многие из них ожидаются уже в 2026 году, но в список попали и неизвестные устройства, у которых есть только кодовое название.
Домашние устройства от Apple:
- AirTag 2 — B589
- Apple Studio Display 2 — J427 и J527
- Apple TV — J355
- Home hub — J490 и J491
- Неизвестный домашний аксессуар — J229
- Настольный робот — J595
- HomePod mini 2 — B525
iPad:
- iPad 12 — J581 и J582 (Wi-Fi и Cellular)
- iPad Air (M4) — J707, J708, J737, J738 (11" и 13", Wi-Fi и Cellular)
iPhone:
- iPhone 17e — V159
- iPhone Air 2-го поколения — V62
- iPhone 18 Pro — V63
- iPhone 18 Pro Max — V64
- Складной iPhone — V68
Mac:
Бюджетный MacBook с A18 Pro — J700
- MacBook Pro (M5 Pro/Max) — J714c, J714s, J716c, J716s (14" и 16" с вариантами M5 Pro и Max)
- MacBook Air (M5) — J813 и J815 (13" и 15")
- Mac Studio (M5) — J775c и J775d (M5 Max и M5 Ultra)
- Mac mini (M5) — J873g и J873s (M5 и M5 Pro)
- MacBook Pro 14" (M6) — J804
- MacBook Pro с процессорами M6 Pro/Max — K114c, K114s, K116c, K116s (14" и 16" с M6 Pro и M6 Max)
Носимые устройства
- Vision Air — N100
- Прототип AR-очков — N421
- AR-очки для Mac — N107
- Более дешевая версия Vision Pro — N109
- Умные очки с искусственным интеллектом — N50
- Apple Watch Series 12 — N237 и N238 (Wi-Fi и Cellular)
- Apple Watch Ultra 4 — N240
Чипы:
U3 (UWB-чип) — T2034
- M5 Pro/Max/Ultra — T6050
- M6 — T8152
- A20/A20 Pro — T8160
- S11 — T8320
Неизвестные устройства:
N110
- N209
- N216
- J349
- J190
- J226
MacRumors полагает, что некоторые из этих устройств, такие как AirTag 2, iPad и хаб для умного дома появятся уже в начале 2026 года, в то время как остальные выйдут в конце 2026-го и позже. В ПО Apple не указываются даты выпуска, связанные с кодовыми названиями, поэтому точных подробностей, когда ждать релиз новинок, нет.
Эта утечка подтверждает ранние слухи, что Apple планирует разделить релиз iPhone 18. Pro-модели, iPhone Air 2 и складной iPhone выйдут по стандартному расписанию осенью 2026 года, а более доступные iPhone 18 и iPhone 18e выйдут только в начале 2027-го.