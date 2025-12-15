У компании заканчиваются долгосрочные контракты с Samsung и SK Hynix на поставки памяти.

Отраслевой инсайдер Jukan, связанный с каналами поставок, сообщил, что Apple поднимет цены на свою технику в первой половине 2026 года на фоне масштабного кризиса на рынке чипов памяти.

Согласно инсайдерской информации, у Apple заканчиваются долгосрочные контракты с Samsung и SK Hynix на поставки памяти. Новые договоры будут уже по "новым прайсам" и стартует это все с января, что может повлечь рост цен как на новые устройства, так и на уже продающиеся.

Дополнительным фактором риска становится рост объема оперативной памяти в базовых конфигурациях. Так, актуальные модели MacBook уже в стандартной версии оснащаются 16 ГБайт ОЗУ, что усиливает влияние роста цен на комплектующие.

Источник посоветовал брать сейчас всю необходимую технику, поскольку в ближайшее время она будет дорожать. Возможно, Apple какое-то время сможет сдерживать цены, но итоговое повышение неизбежно.

В следующем году Apple отметит свое пятидесятилетие, поэтому к релизу готово очень много устройств. Среди них – первая раскладушку компании iPhone Fold, долгожданный MacBook Pro М6 в новом дизайне с сенсорным OLED-экраном, хаб для умного дома с экраном и новые Studio Display и Pro Display XDR.

Предполагается, что дефицит оперативной памяти продлится как минимум до 2028 года. Крупнейшие производители памяти уже перевели свои мощности на более прибыльные направления – серверные решения и память для ИИ-инфраструктуры.

Накануне крупнейшие производители компьютерной техники, Lenovo и Dell, заявили, что цены на ноутбуки и ПК в ближайшие месяцы вырастут на 15–20%. Главной причиной стал глобальный дефицит оперативной памяти.

