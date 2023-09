Сервис аудиокниг появился в Spotify в прошлом году, но каждая книга была платной.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify позволит слушать аудиокниги бесплатно тем, кто уже имеет общую подписку. Об этом сообщает издание The Village.

Отмечается, что новая функция станет доступной лишь через несколько месяцев. Пользователи, имеющие платную подписку, получат в пакете до 20 часов на прослушивание аудиокниг.

Кроме того, Spotify планирует запустить бесплатный пробный период для всех книг, чтобы пользователи могли оценить интересность конкретной работы до ее покупки.

Следует отметить, что возможность прослушивания аудиокниг появилась на сервисе Spotify осенью 2022 года. Тогда в библиотеку было добавлено около 300 тысяч книг, озвученных на разных языках. Однако на момент запуска этой функции прослушивание каждой книги было платным.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года Spotify запустил в Украине сервис подкастов.

Также мы рассказывали, что Spotify назвал самую популярную песню в истории сервиса, которая собрала уже более трех миллиардов прослушиваний. Ранее самыми популярными на сервисе были песни Believer, которую исполняет группа Imagine Dragons, и Shape Of You (Ed Sheeran), а сейчас лидерскую позицию занимает трек Blinding lights в исполнении канадского певца The Weeknd.

