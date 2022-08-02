Официальной презентации еще не было

Популярный стриминговый сервис Spotify запускает в Украине новый раздел. Речь идет о подкастах.

Об этом пишет Liga.net.

Так, музыкальный стриминговый сервис Spotify запускает раздел с подкастами. Официальной презентации еще не было. На это обратили внимание пользователи.

На данный момент соответствующий раздел появился в приложении, но в десктопе пока не доступен.

Справка УНИАН. Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не загружая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.

Как ранее сообщал УНИАН, музыкальное приложение Spotify больше недоступно в App Store и Google Play для пользователей из Российской Федерации. Сервис был официально запущен в РФ 15 июля 2020 года.

Ранее сервис Spotify обещал добавить Hi-Fi аудио без потерь в конце прошлого года, но вот наступил 2022-й, а этого так и не случилось.

Изначально Spotify анонсировал опцию HiFi с трансляцией музыки без потери качества еще в феврале 2021 года на мероприятии Stream On, но с тех пор никаких новостей больше не появлялось. Битрейт и другие технические детали тогда не объявили.

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