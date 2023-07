Десять ее песен набрали миллиард прослушиваний.

Барбадосская певица Рианна установила рекорд на музыкальной платформе Spotify. 1 июля она стала первой артисткой, чьи 10 песен набрали 1 миллиард прослушиваний в истории сервиса.

Известно, что последний музыкальный альбом певица выпустила в 2016 году, но даже это не помешало ей установить такой рекорд. Всего ее дискография насчитывает восемь альбомов.

Кроме того, Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов.

Также она является самой молодой певицей в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

В целом у Рианны много достижений в музыке. Благодаря этому она неоднократно попадала в список Forbes как самая высокооплачиваемая певица в мире. Её доход за 2018 год составил 37,5 миллионов долларов.

Самые популярные песни Рианны

Rihanna - Diamonds

Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

Rihanna - Umbrella

Rihanna - Don't Stop The Music

Rihanna - Love The Way You Lie

Напомним, Рианна отдохнула на Барбадосе в шляпе от украинского дизайнера.

